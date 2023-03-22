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Стало известно, вернётся ли Моуриньо в «Реал»

вчера, 18:24

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо не вернётся в «Реал».

«Сливочные» и не планировали возобновлять сотрудничество со специалистом. Известно, что у рулевого хорошие отношения с клубом из Мадрида, Жозе периодически общается с президентом «Реала» Флорентино Пересом.

Ранее сообщалось, что клуб из Франции заинтересован в приглашении португальца.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:08
Конечно его не позовут в Реал как и в любой другой топ клуб. Карьера Моуриньо катится по наклонной.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:04
Абсурд.

В наше время всё возможно.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:59
Неужели Жозе в Париж собрался
shlomo
shlomo
вчера в 18:37
Реал Жозе 2011-2012 самый сильный на моей памяти: 100 очков, 121 гол, окончательно полысевший от нервов Пеп....:))) Разрывали на контратаках, должны были брать ЛЧ, но тогда обидно проиграли по пенальти мощнейшей Баварии. Ну и при Моуринью каждое классико - электричество и драма! Крутое время было!

Ну а так что, это уже действительно пройденный этап, но болельщики Мадрида всегда будут благодарны Жозе, именно он вернул Мадриду на вершину и заложил фундамент для будущих побед.
Гость
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