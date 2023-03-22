Стало известно, вернётся ли Моуриньо в «Реал»

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вчера, 18:24

Главный тренер «Ромы» не вернётся в «Реал».

«Сливочные» и не планировали возобновлять сотрудничество со специалистом. Известно, что у рулевого хорошие отношения с клубом из Мадрида, Жозе периодически общается с президентом «Реала» Флорентино Пересом.

Ранее сообщалось, что клуб из Франции заинтересован в приглашении португальца.