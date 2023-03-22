Стало известно, вернётся ли Моуриньо в «Реал»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо не вернётся в «Реал».
«Сливочные» и не планировали возобновлять сотрудничество со специалистом. Известно, что у рулевого хорошие отношения с клубом из Мадрида, Жозе периодически общается с президентом «Реала» Флорентино Пересом.
Ранее сообщалось, что клуб из Франции заинтересован в приглашении португальца.
В наше время всё возможно.
В наше время всё возможно.
Ну а так что, это уже действительно пройденный этап, но болельщики Мадрида всегда будут благодарны Жозе, именно он вернул Мадриду на вершину и заложил фундамент для будущих побед.
Ну а так что, это уже действительно пройденный этап, но болельщики Мадрида всегда будут благодарны Жозе, именно он вернул Мадриду на вершину и заложил фундамент для будущих побед.