Конте — главный претендент на пост тренера «Ромы», если уйдёт Моуриньо

Антонио Конте близок к уходу с поста главного тренера «Тоттенхэма».
Итальянский специалист является основным претендентом на должность рулевого «Ромы», если ее нынешний наставник Жозе Моуриньо покинет команду.
На данный момент нельзя сказать, останется ли португалец в клубе, руководство римлян ищет возможную замену.
PS Очень жаль, что российский чемпионат не играет в Европе, мог бы Конте возглавить Зенит и постоянно играть в ЛЧ. и деньги есть.......
PS Очень жаль, что российский чемпионат не играет в Европе, мог бы Конте возглавить Зенит и постоянно играть в ЛЧ. и деньги есть.......
Кстати, Конте по стопам Жозе идет, причем в прямом смысле (уже третий клуб куда придет Конте после Моура...). А куда у нас подевался Капелло???? Дон Фабио тоже любитель закрутить гайки до упора.
Кстати, Конте по стопам Жозе идет, причем в прямом смысле (уже третий клуб куда придет Конте после Моура...). А куда у нас подевался Капелло???? Дон Фабио тоже любитель закрутить гайки до упора.