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Конте — главный претендент на пост тренера «Ромы», если уйдёт Моуриньо

вчера, 17:12

Антонио Конте близок к уходу с поста главного тренера «Тоттенхэма».

Итальянский специалист является основным претендентом на должность рулевого «Ромы», если ее нынешний наставник Жозе Моуриньо покинет команду.

На данный момент нельзя сказать, останется ли португалец в клубе, руководство римлян ищет возможную замену.

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Все комментарии
DXTK
DXTK
вчера в 18:37
Конте прямо идет по следу Моуриньо..... Челси, Интер, Тоттенхэм, а теперь и Рома, быть вторым после особенного такое себе занятие.

PS Очень жаль, что российский чемпионат не играет в Европе, мог бы Конте возглавить Зенит и постоянно играть в ЛЧ. и деньги есть.......
pmj9pa257z4w
pmj9pa257z4w
вчера в 17:49
Мои соболезнования Роме, если это случится
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:44
На месте Ромы как раз лучше разменять Моуриньо на Галтье. Как раз больше подходит под запросы и уровень команды. Конте Тоттенхем то не потянул, какая ему Рома. Если шпоры не смогли удовлетворить трансферные запросы Конте, на что надеется Рома?

Кстати, Конте по стопам Жозе идет, причем в прямом смысле (уже третий клуб куда придет Конте после Моура...). А куда у нас подевался Капелло???? Дон Фабио тоже любитель закрутить гайки до упора.
Гость
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