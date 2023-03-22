Конте — главный претендент на пост тренера «Ромы», если уйдёт Моуриньо

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вчера, 17:12

близок к уходу с поста главного тренера «Тоттенхэма».

Итальянский специалист является основным претендентом на должность рулевого «Ромы», если ее нынешний наставник покинет команду.

На данный момент нельзя сказать, останется ли португалец в клубе, руководство римлян ищет возможную замену.