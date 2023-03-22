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ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИталия. Серия А 2022/2023

Сразу несколько грандов Серии А могут предложить контракт Конте

вчера, 13:49

Итальянский тренер Антонио Конте в ближайшее время разорвет контракт с «Тоттенхэмом», после чего приступит к поискам работы на родине.

По данным Corriere dello Sport, у опытного специалиста может быть сразу несколько вариантов в Серии А. Так, в числе его нового места работы называются «Ювентус», «Интер», «Милан» и «Рома». Не исключено, что все эти команды решат сменить наставников по итогам сезона.

Также отмечается, что Конте будет готов согласиться на снижение своего привычного оклада, если ему предложат возглавить интересный и перспективный проект.

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Все комментарии
DraKoshka
DraKoshka ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 20:47, ред.
Зря. Очередь по-любому будет. До ТТХ всё шло хорошо у него. Он потрясающий мотиватор. Камень преткновения - еврокубки. Впрочем, Вы и сами это прекрасно знаете)
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:14
Что то не особо верится в очередь за Конте.... посмотрим где окажется
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:42
Прям на расхват Конте,сейчас передумают увольнять его.
Rupertt
Rupertt
вчера в 14:03
Ювентус ждёт Зизу, никаких Конте.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:53
По-любому ему там работу найдут, ещё и выбирать будет
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:53
Думаю когда Конте шёл на конфликт , он рассчитывал на подобные предложения.
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