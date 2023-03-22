Сразу несколько грандов Серии А могут предложить контракт Конте

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вчера, 13:49

Итальянский тренер в ближайшее время разорвет контракт с «Тоттенхэмом», после чего приступит к поискам работы на родине.

По данным Corriere dello Sport, у опытного специалиста может быть сразу несколько вариантов в Серии А. Так, в числе его нового места работы называются «Ювентус», «Интер», «Милан» и «Рома». Не исключено, что все эти команды решат сменить наставников по итогам сезона.

Также отмечается, что Конте будет готов согласиться на снижение своего привычного оклада, если ему предложат возглавить интересный и перспективный проект.