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Эдерсон поделился «инсайдом» о назначении Анчелотти в сборную Бразилии

вчера, 09:36

Бразильский вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон признался, что после беседы со своими товарищами по команде высоко оценивает вероятность назначения итальянского тренера «Реала» Карло Анчелотти на пост рулевого «селесао».

Я говорил с Каземиро, Винисиусом и Милитао (они работали или работают с Анчелотти — прим.) и должен сказать, что есть действительно большая вероятность того, что Анчелотти станет новым тренером сборной Бразилии.

Предыдущий тренер бразильцев Тите был уволен после ЧМ-2022. Сейчас команду возглавляет временный наставник.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:47
Пока это только на уровне разговоров и не более.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:22
Можно и Конте пригласить.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:46
Это ещё вилами по воде писано...
Брулин
Брулин
вчера в 09:46
Тренировать готовых звёзд футбола это его конёк. А в Эвертон вернутся слабо
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