Эдерсон поделился «инсайдом» о назначении Анчелотти в сборную Бразилии

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вчера, 09:36

Бразильский вратарь «Манчестер Сити» признался, что после беседы со своими товарищами по команде высоко оценивает вероятность назначения итальянского тренера «Реала» на пост рулевого «селесао».

Я говорил с Каземиро, Винисиусом и Милитао (они работали или работают с Анчелотти — прим.) и должен сказать, что есть действительно большая вероятность того, что Анчелотти станет новым тренером сборной Бразилии.