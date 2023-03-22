Эдерсон поделился «инсайдом» о назначении Анчелотти в сборную Бразилии

Бразильский вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон признался, что после беседы со своими товарищами по команде высоко оценивает вероятность назначения итальянского тренера «Реала» Карло Анчелотти на пост рулевого «селесао».
Я говорил с Каземиро, Винисиусом и Милитао (они работали или работают с Анчелотти — прим.) и должен сказать, что есть действительно большая вероятность того, что Анчелотти станет новым тренером сборной Бразилии.
Предыдущий тренер бразильцев Тите был уволен после ЧМ-2022. Сейчас команду возглавляет временный наставник.