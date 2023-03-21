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Тренер из Бундеслиги может возглавить «Реал»

вчера, 19:29

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Глазнер может возглавить «Реал».

Контракт нынешнего наставника «сливочных» Карло Анчелотти с командой рассчитан до 2024 года, будущее итальянца зависит от выступления коллектива в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Клуб из Мадрида рассматривает и других специалистов на пост рулевого, Глазнер попал в их число. Австриец тренирует «орлов» с лета 2021 года.

Известно, что Глазнером интересуется клуб из Англии.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ светлый-путь (раскрыть)
вчера в 21:13
Я вообще не понимаю- откуда Соккер берет подобные небылицы?
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:02, ред.
Тренер из Бундеслиги может возглавить «Реал».
Такой инсайд может быть признан как самым не лепым этого сезона ! Человек который запустил это в медиа пространство, наверное с неограниченными фантазиями или обыкновенный профан (пройдоха) . Нужно немного знать , что представляет из себя клуб Реал , который на данный момент времени является самым титулованным клубом всего мирового пространства. И немножечко хотя бы иметь представление о боссе клуба по фамили Перес . И вот тогда такой лапши не пришлось бы вешать на уши любителям футбола ⚽️ . Реал, это королевский клуб !) А главный тренер Айнтрахта Оливер Глазнер обычный среднестатистический футбольный менеджер.
Ну вот как-то так !
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:58
Ясен пень, что это не уровень Реала и его там никогда не будет. Скорее всего, Тухель. А вот интересно, если Карло, который пожелал работать в Реале до конца карьеры, опять возьмёт ЛЧ, то его всё равно погонят? Что за неистовая истерия, побыстрее избавиться от Анчи?
светлый-путь
светлый-путь
вчера в 20:54
Этого мальчика в Реал ?
Не смешите.
С ним даже уборщица разговаривать не будет.
Capral
Capral ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 20:29
Добра Вам, Уважаемый!!! Подписываюсь под каждым словом!!! После вылета от Наполи с общим счетом 0:5, немецкие СМИ подвергли Глазнера жесточайшей критике, называя его футбол выжидательным и оборонительным. Именно такой тренер, вероятно, и нужен Реалу...
shlomo
shlomo
вчера в 20:17, ред.
Айнтрахт не выигрывает 6 матчей к ряду… самое время их тренера назначать в Реал...:)))

Если бы даже Реал ЛЛ выиграл или если возьмёт ЛЧ, то всё равно этот пройдоха и прохиндей Перес выставит Анчи за дверь. Для него почему-то Эль классико принципиально. Возьми хоть требл, но если ты проиграешь в Эль классико, то тебя уволят.

В данное время, когда руководство жмотится на нормальные трансферы и диктует тренеру кого ставит ( а такие слухи про Переса не впервые ), тут как раз таки нужен конфликтный тренер, который будет гнуть свою линию. Как Моур в свое время. Или Зидан, который отказался от Кепы в свое время, которого хотел президент и защищал таких игроков как Навас от продажи.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 20:14
Перес не хочет доверять Раулю команду? Боится, что будет растоптан Барселоной?
Гвардиола из второй команды пришёл и построил одну из лучших команд в истории футбола. Сейчас Хави лидирует с командой в чемпионате. Нужно доверять своим.
Рауль Гонсалес всяко лучше, чем этот австриец.
shur
shur
вчера в 20:10
...иди домой, гер Глаз !!!
Capral
Capral
вчера в 20:06, ред.
ВЗДОР и ЛОЖЬ!!! Ничего подобного в немецких СМИ не пишут!!! Тренер, который еще до игры с Наполи наложил в штаны- не может возглавить Реал!!! Завтра напишут, что вместо Анчелотти пригласят шварца.
simon_3d
simon_3d
вчера в 20:05, ред.
Тренер конечно неплохой, но не думаю, что потянет Реал. Перес Анчелотти то ни во что не ставит, представляю сколько помоев выльется на Глазнера после пары осечек.
Гость
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