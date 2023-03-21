Тренер из Бундеслиги может возглавить «Реал».

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Глазнер может возглавить «Реал».
Контракт нынешнего наставника «сливочных» Карло Анчелотти с командой рассчитан до 2024 года, будущее итальянца зависит от выступления коллектива в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Клуб из Мадрида рассматривает и других специалистов на пост рулевого, Глазнер попал в их число. Австриец тренирует «орлов» с лета 2021 года.
Известно, что Глазнером интересуется клуб из Англии.
Если бы даже Реал ЛЛ выиграл или если возьмёт ЛЧ, то всё равно этот пройдоха и прохиндей Перес выставит Анчи за дверь. Для него почему-то Эль классико принципиально. Возьми хоть требл, но если ты проиграешь в Эль классико, то тебя уволят.
В данное время, когда руководство жмотится на нормальные трансферы и диктует тренеру кого ставит ( а такие слухи про Переса не впервые ), тут как раз таки нужен конфликтный тренер, который будет гнуть свою линию. Как Моур в свое время. Или Зидан, который отказался от Кепы в свое время, которого хотел президент и защищал таких игроков как Навас от продажи.
Если бы даже Реал ЛЛ выиграл или если возьмёт ЛЧ, то всё равно этот пройдоха и прохиндей Перес выставит Анчи за дверь. Для него почему-то Эль классико принципиально. Возьми хоть требл, но если ты проиграешь в Эль классико, то тебя уволят.
В данное время, когда руководство жмотится на нормальные трансферы и диктует тренеру кого ставит ( а такие слухи про Переса не впервые ), тут как раз таки нужен конфликтный тренер, который будет гнуть свою линию. Как Моур в свое время. Или Зидан, который отказался от Кепы в свое время, которого хотел президент и защищал таких игроков как Навас от продажи.