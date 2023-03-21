Тренер из Бундеслиги может возглавить «Реал».

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вчера, 19:29

Главный тренер «Айнтрахта» может возглавить «Реал».

Контракт нынешнего наставника «сливочных» с командой рассчитан до 2024 года, будущее итальянца зависит от выступления коллектива в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Клуб из Мадрида рассматривает и других специалистов на пост рулевого, Глазнер попал в их число. Австриец тренирует «орлов» с лета 2021 года.

Известно, что Глазнером интересуется клуб из Англии.