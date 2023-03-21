Замена для Конте. В шорт-листе «Тоттенхэма» тренер «Наполи», Луис Энрике и Почеттино

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сегодня, 17:55

Есть несколько вариантов.

История «Тоттенхэма» и Антонио Конте стремится к своему завершению, чему активно способствует и сам итальянский менеджер. Вряд ли «шпоры» готовы оставить специалиста хотя бы до окончания текущего сезона. И в перечне кандидатов уже есть несколько имен.

Маурисио Почеттино

Все новое – это хорошо забытое старое. Для боссов лондонцев аргентинец – надежный проверенный временем вариант. Можно будет не беспокоиться, что Маурисио станет критиковать руководство за трансферную политику – он уже имел с ней дело и неплохо справлялся с поставленными задачами. В 2021 году рулевой решил попробовать себя в идеологически другом клубе – в ПСЖ , где на усиление ежегодно тратятся сотни миллионов евро. Взять раздевалку под контроль не удалось, теперь Почеттино сидит без работы – и это лучший момент, чтобы вновь заключить контракт с тренером, который выводил «Тоттенхэм» в финал ЛЧ .

По последним данным, на аргентинского тренера вышли даже сотрудники лондонского клуба и игроки, просили вернуться. Сообщается, что и сам менеджер не против такого развития событий. Только вот боссы «шпор» сомневаются в целесообразности такого решения. И это странно – Почеттино хорошо знаком с игроками команды, его возвращение станет сильнейшим импульсом. Под руководством Конте футболисты играть точно не намерены.

Марку Силва

Португальский специалист отлично знаком с реалиями чемпионата Англии – здесь он работает на протяжении 6 лет. Лучший отрезок в карьере приходится как раз на текущий сезон. «Фулхэм» под его руководством после возвращения в АПЛ не просто борется за сохранение прописки, но и пытается ворваться в зону еврокубков (до недавних пор шел на 7-м месте).

И это при том, что «дачники» провели весьма скромную по меркам АПЛ трансферную кампанию. Все дело в организованности футболистов и уверенном прессинге.

Отмечается, что Силва – основной претендент на пост главного тренера «Тоттенхэма». По последним данным, португалец возглавит клуб летом. Такой вариант устроит всех. «Фулхэм» избежит необходимости искать наставника по ходу сезона и решит задачу по сохранению места в АПЛ . Сам тренер уйдет на повышение и будет работать с игроками принципиально иного уровня. «Шпоры» избавятся от токсичного итальянца.

К слову, «дачники» уже вели переговоры с Марку по новому контракту, но они приостановились на фоне интереса «Тоттенхэма».

Луис Энрике

В шорт-лист, составленный спортивным директором лондонского коллектива Фабио Паратичи, вошел экс-наставник сборной Испании Луис Энрике. Еще осенью ходили слухи, что менеджер хочет вернуться к клубной деятельности – «красную фурию» он возглавлял с перерывом с 2018-го по 2022 год.

Последний большой турнир для команды Энрике прошел скверно. Групповой этап омрачился поражением от Японии – на какое-то время «красная фурия» даже покинула зону плей-офф. А в 1/8 финала испанцы потерпели поражение от Марокко.

Стоит отметить, что изначально наиболее вероятным сценарием казался переход Луиса в «Атлетико» — осенью сообщалось, что боссы «матрасников» после вылета клуба из еврокубков задумались о поиске замены Диего Симеоне и менеджер сборной Испании считался приоритетным вариантом. Но, по всей видимости, испанский гранд решил не увольнять аргентинца.

Лучано Спаллетти

Еще один тренер из списка Паратичи. Хотя к реалистичности такого варианта большие вопросы. У Спаллетти попросту нет причин уходить из «Наполи» в «Тоттенхэм». В итальянском гранде он самостоятельно выстраивал боеспособный коллектив и получал поддержку от руководства в виде трансферов. Уже сейчас команда доминирует в Серии А. В ближайшей перспективе неаполитанцы могут укрепить свои позиции и замахнуться на победу в Лиге чемпионов (если не получится сейчас – «Наполи» в 1/4 финала сыграет против «Милана»).

И зачем отказываться от всего этого ради клуба, который крайне неохотно тратит деньги на усиление – менять состав под свои идеи попросту не получится. Ради коллектива, который забыл о каких-либо трофеях и в лучшем случае претендует на место в топ-3. Для «шпор» подписание Лучано будет безусловным успехом, но для самого специалиста в таком переходе нет никакого смысла.

Стоит рассмотреть Томаса Тухеля

Немец зарекомендовал себя как системный кризис-менеджер. С его приходом в «Боруссию» дортмундцы поднялись с 7-й строчки на 2-е место (сезон-2015/16), а через год снова оказались в топ-3. Это сопровождалось успехами в ЛЧ – дважды «черно-желтые» добирались до 1/4 финала. «Пари Сен-Жермен» под руководством Томаса в первый и пока что в последний раз дошел до финала ЛЧ -2019/20, где уступил «Баварии».

Тенденция нашла продолжение в «Челси». Лондонцы под его руководством за короткий срок преобразились настолько, что выбили из ЛЧ «Атлетико», «Порту», мадридский «Реал», а в финале добыли победу над «Манчестер Сити». Позднее «аристократы» забрались в топ-3 АПЛ . И могли бы сделать еще один шаг вперед – но новые владельцы решили полностью поменять клубный вектор и нашли нового тренера.