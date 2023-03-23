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Джорджина рассказала о подарке, который ей сделал Роналду на день рождения

вчера, 11:30

Джорджина Родригес, спутница Криштиану Роналду, рассказала о том, какой подарок ей сделал португалец на день рождения.

В этом году он подарил мне свое время. Обычно мой день рождения всегда совпадал со временем, когда у него был матч. Поэтому я очень мало дней рождений провела рядом с ним. Но в этом году он подарил мне свое время, и я почувствовала себя очень счастливой, потому что смогла отпраздновать вместе с ним, моими детьми, моей семьей и моими друзьями.

Что ему дарила я? Он не очень любит материальные подарки, но я все равно подарила ему три автомобиля. Больше этого делать не буду, так как это уже неоригинально.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:40
Время..это скорей всего на языке Джорджины - Часы работы Карла Фаберже.
В 2007 году их аукционная стоимость составила 13,5 миллиона евро!
112910415
112910415
вчера в 17:38
совсем слабенький текст ей написали ...
она сама ? ну, не старается, значит !
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 14:51
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    вчера в 14:36
    Мечта а не баба - ты ей своё время, она тебе три автомобиля! А я блин, хожу выбираю картофелечистку, мучаюсь...
    Бубнин
    Бубнин
    вчера в 13:41
    "Три автомобиля уже неоригинально, поэтому следующий раз подарю четыре"
    SСORPION
    SСORPION
    вчера в 13:29
    Многие хейтеры Роналду мечтают оказаться на месте Джорджины))))))))))))))))))))))
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 12:55
    Подарила бы себя!
    Мessi 10
    Мessi 10
    вчера в 12:22
    «Три машины - это уже неоригинально».
    Зачем ему три? Зачем ему вообще машина в подарок если у него и так целый автопарк?) действительно у богатых свои причуды)
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 12:06
    Соккер превращается в инстаграм для телочек?
    Elliada
    Elliada
    вчера в 12:04
    Роналду пропускал дни рождения Джорджины из-за того, что играл в футбол, зарабатывал деньги, чтобы потом дать ей денег и на эти деньги она покупала ему подарок на день рождения в виде машины. В этом году Роналду решил не играть и отпраздновать день рождения своей девушки, а значит, что теперь он останется без подарка. Денег нет на покупку машины.
    Миша Волк
    Миша Волк
    вчера в 11:58
    Подарила запорожец...По квартире ездить...
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 11:52
    До трёх -оригинально,а больше -уже нет.Так что она-умнейшее существо,ибо наука выяснила,что курица умеет считать до четырёх,и не проявляет беспокойства,если из её потомства числом более 4 штук пропадают цыплята.А вот три уже нельзя-бегает,машет крыльями и квохчет...
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 11:48
    Подари ему билет на Луну,в один конец.
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 11:48
    Это всего лишь "супружеский" долг для СМИ.
    К примеру к своему любовнику Барду Хари Роналду летал в Марокко постоянно и никто его остановить не мог, уделял своё время столько сколько Бард требовал, а тут якобы "жене" время уделить не может, а уделил, то сразу надо на весь мир трубить об этом.
    Это ещё раз доказывает, что брак дефективный, ну или по научному фиктивный.
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 11:41
    Как трогательно, после прочтения этого у многих выступят "слёзы умиления".)
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 11:39
    Умом этих людей не понять: три автомобиля !!! Зачем?
    Гость
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