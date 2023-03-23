Джорджина рассказала о подарке, который ей сделал Роналду на день рождения

, спутница , рассказала о том, какой подарок ей сделал португалец на день рождения.

В этом году он подарил мне свое время. Обычно мой день рождения всегда совпадал со временем, когда у него был матч. Поэтому я очень мало дней рождений провела рядом с ним. Но в этом году он подарил мне свое время, и я почувствовала себя очень счастливой, потому что смогла отпраздновать вместе с ним, моими детьми, моей семьей и моими друзьями.

Что ему дарила я? Он не очень любит материальные подарки, но я все равно подарила ему три автомобиля. Больше этого делать не буду, так как это уже неоригинально.