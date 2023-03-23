Джорджина рассказала о подарке, который ей сделал Роналду на день рождения

Джорджина Родригес, спутница Криштиану Роналду, рассказала о том, какой подарок ей сделал португалец на день рождения.
В этом году он подарил мне свое время. Обычно мой день рождения всегда совпадал со временем, когда у него был матч. Поэтому я очень мало дней рождений провела рядом с ним. Но в этом году он подарил мне свое время, и я почувствовала себя очень счастливой, потому что смогла отпраздновать вместе с ним, моими детьми, моей семьей и моими друзьями.
Что ему дарила я? Он не очень любит материальные подарки, но я все равно подарила ему три автомобиля. Больше этого делать не буду, так как это уже неоригинально.
В 2007 году их аукционная стоимость составила 13,5 миллиона евро!
В 2007 году их аукционная стоимость составила 13,5 миллиона евро!
она сама ? ну, не старается, значит !
она сама ? ну, не старается, значит !
Зачем ему три? Зачем ему вообще машина в подарок если у него и так целый автопарк?) действительно у богатых свои причуды)
Зачем ему три? Зачем ему вообще машина в подарок если у него и так целый автопарк?) действительно у богатых свои причуды)
К примеру к своему любовнику Барду Хари Роналду летал в Марокко постоянно и никто его остановить не мог, уделял своё время столько сколько Бард требовал, а тут якобы "жене" время уделить не может, а уделил, то сразу надо на весь мир трубить об этом.
Это ещё раз доказывает, что брак дефективный, ну или по научному фиктивный.
К примеру к своему любовнику Барду Хари Роналду летал в Марокко постоянно и никто его остановить не мог, уделял своё время столько сколько Бард требовал, а тут якобы "жене" время уделить не может, а уделил, то сразу надо на весь мир трубить об этом.
Это ещё раз доказывает, что брак дефективный, ну или по научному фиктивный.