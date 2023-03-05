Месси поздравил Мбаппе с историческим достижением в ПСЖ

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05 марта 2023, 10:40

Нападающий ПСЖ поздравил партнёра по команде с первым местом в списке лучших бомбардиров клуба за всю историю.

Аргентинец в соцсетях написал:

Поздравляем Мбаппе с рекордом.

В матче 26-го тура Лиги 1 с «Нантом» (4:2) Месси забил первый, а Мбаппе последний гол в игре.