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Месси поздравил Мбаппе с историческим достижением в ПСЖ

05 марта 2023, 10:40
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)4 : 2Логотип футбольный клуб НантНантМатч завершен

Нападающий ПСЖ Лионель Месси поздравил партнёра по команде Килиана Мбаппе с первым местом в списке лучших бомбардиров клуба за всю историю.

Аргентинец в соцсетях написал:

Поздравляем Мбаппе с рекордом.

В матче 26-го тура Лиги 1 с «Нантом» (4:2) Месси забил первый, а Мбаппе последний гол в игре.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
05 марта в 13:56
ПОкажи мне "илитный " чемпионат гейропы,где не ноют и довольны.Это всё потому,что ты пропустил слово "проигравшие".
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Союзник противников (раскрыть)
05 марта в 13:24
" с возобновлением нашего чемпионата их и так хватает. Одно нытьё неудачников тура всё перекроет."

Хорошо..., хорошо ты про Наш чемпионат сказал. )
Василий 50
Василий 50
05 марта в 13:06
Это поцелуй Иуды.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Elliada (раскрыть)
05 марта в 13:04
Иногда звук наполняемого стакана звучит красноречивее громкоголосого речитатива...!)
Шуnя771
Шуnя771 ответ 112910415 (раскрыть)
05 марта в 13:01
Вы хотите, скромно, намекнуть, что поздравок имеет левизну?))
112910415
112910415
05 марта в 13:00
все заметили, что восклицательного знака нет в конце поздравления ?! ))
Брулин
Брулин
05 марта в 12:39
Месси и Мбаппе - рекордсмены!
Варвар7
Варвар7
05 марта в 11:48
Лео поздравил Килиана с рекордом набрав !000 очко.
Союзник противников
Союзник противников ответ Elliada (раскрыть)
05 марта в 11:47
ТОже верно....Хотя ещё лента "новостей" не добралась до этого,ведь с возобновлением нашего чемпионата их и так хватает.Одно нытьё неудачников тура всё перекроет.
Союзник противников
Союзник противников ответ Jeck Denielse (раскрыть)
05 марта в 11:46
Не обгонит-этого лягушонка проглотит цапля тщеславия и однополые партнёры.
Союзник противников
Союзник противников
05 марта в 11:45
РАз ты меня уважаешь,то и я тебя уважаю...Жинтильмены обмениваются любезностями.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
05 марта в 11:44
Правильно сделал... По матчу было видно, что у них нормальные отношения..
Союзник противников
Союзник противников ответ Шуnя771 (раскрыть)
05 марта в 11:44
Я о том давно иронизирую.Теперь статистические данные именуются исключительно рекордами.Словом : "...мы хотим всем "рекордам" наши громкие дать имена!"
Шуnя771
Шуnя771
05 марта в 11:11
Одни рекорды...
Уже рябит в глазах от них.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
05 марта в 10:57, ред.
Сколько ж Мбаппе ещё за 11 лет...до возраста Лео...наколотит...??
Страшно представить...

Лишь бы мотивацию не потерял....
Зарабатывать 1 млн долларов в неделю (961,5 тысяч евро) в 24 года - можно и рехнуться...
Лео в его возрасте 2009 – 2016 имел зарплату 10,5 миллиона €...в сезон..
Elliada
Elliada ответ КЭТиК (раскрыть)
05 марта в 10:55
Чтобы ни было, но Месси поздравил Мбаппе. А другие игроки ПСЖ поздравили Мбаппе? Мбаппе поздравил Месси с 700-м забитым голом в клубной карьере?
КЭТиК
КЭТиК
05 марта в 10:41
Просто любезность для поддержания ровных отношений.
Гость
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