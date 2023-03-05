Месси поздравил Мбаппе с историческим достижением в ПСЖ

Нападающий ПСЖ Лионель Месси поздравил партнёра по команде Килиана Мбаппе с первым местом в списке лучших бомбардиров клуба за всю историю.
Аргентинец в соцсетях написал:
Поздравляем Мбаппе с рекордом.
В матче 26-го тура Лиги 1 с «Нантом» (4:2) Месси забил первый, а Мбаппе последний гол в игре.
Хорошо..., хорошо ты про Наш чемпионат сказал. )
Хорошо..., хорошо ты про Наш чемпионат сказал. )
Уже рябит в глазах от них.
Уже рябит в глазах от них.
Страшно представить...
Лишь бы мотивацию не потерял....
Зарабатывать 1 млн долларов в неделю (961,5 тысяч евро) в 24 года - можно и рехнуться...
Лео в его возрасте 2009 – 2016 имел зарплату 10,5 миллиона €...в сезон..
Страшно представить...
Лишь бы мотивацию не потерял....
Зарабатывать 1 млн долларов в неделю (961,5 тысяч евро) в 24 года - можно и рехнуться...
Лео в его возрасте 2009 – 2016 имел зарплату 10,5 миллиона €...в сезон..