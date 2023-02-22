Роналду с саблей отпраздновал День основания Саудовской Аравии

Сегодня, 22 февраля, отмечается День основания Саудовской Аравии.
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду в национальной одежде государства поучаствовал в шествии по стадиону команды.
Сегодня, 22 февраля, отмечается День основания Саудовской Аравии.
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду в национальной одежде государства поучаствовал в шествии по стадиону команды.
Конечно посмотреть танец с саблями «аль-ардха» под барабаны в исполнении Роналду было бы зачетно...) Впереди ещё танец с тростью, опять же в сопровождении барабана..
Конечно посмотреть танец с саблями «аль-ардха» под барабаны в исполнении Роналду было бы зачетно...) Впереди ещё танец с тростью, опять же в сопровождении барабана..