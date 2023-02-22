Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПоздравления. Счастья, здоровьяСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2022/2023

Роналду с саблей отпраздновал День основания Саудовской Аравии

Сортировать
Все комментарии
FenixSL
FenixSL ответ Gelious (раскрыть)
сегодня в 00:58
круто)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:05
По всей видимости в контракте факира мяча есть раздел и обязательного, почётного, участия в различных "культурно - массовых" мероприятиях. Сабли, прикид бедуина... это только начало бытия в пустыне...)
Конечно посмотреть танец с саблями «аль-ардха» под барабаны в исполнении Роналду было бы зачетно...) Впереди ещё танец с тростью, опять же в сопровождении барабана..
shur
shur
вчера в 22:56
...так и до гражданства недалеко...!!!
Futurista
Futurista ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 22:51
Да да...можно и с саблей...и на лыжах в гамаке)...
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:44
Ну ещё осталось "танец с саблями" исполнить....
Gelious
Gelious
вчера в 22:44
Когда тебе платят 200 млн евро в год
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 