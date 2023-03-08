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Кокорин с партнёрами по «Арису» поздравил болельщиц команды с 8 марта

08 марта 2023, 19:57
АрисЛоготип футбольный клуб Арис (Лимассол)2 : 0Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)АнортосисМатч завершен

«Арис» поздравил женщин с 8 марта.

Футболисты команды Александр Кокорин, Юлиус Сзоке, Карол Струски и Артем Шуманский во время матча с «Анортосисом» поздравили всех зрительниц, пришедших на стадион.

Как стало известно ранее, россиянин пропустил последнюю игру из-за перебора жёлтых карточек.

Кокорин с партнёрами по «Арису» поздравил болельщиц команды с 8 марта Кокорин с партнёрами по «Арису» поздравил болельщиц команды с 8 марта Кокорин с партнёрами по «Арису» поздравил болельщиц команды с 8 марта Кокорин с партнёрами по «Арису» поздравил болельщиц команды с 8 марта

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Все комментарии
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 12:59
Где то далеко плачут болельщицы Фиорентины
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 08:37
Несёт в мир лучшее,что у него осталось,и ладно.В данном случае,прошлое не в тягость.
112910415
112910415
вчера в 07:41
улыбка у него хорошая
shur
shur ответ Joseph Dredd (раскрыть)
08 марта в 22:18
...супруге объяснил я ненадолго ,праздник всё таки. Клоун не
по факту, а по действительности! Был игроком, даже очень
неплохим...Уехал, флаг в руки, там сейчас никто и никак, цветы позёрство и фиглярство, вопрос, а не клоунада ли это ? Как то так, всего хорошего!
yxb8ene6ddap
yxb8ene6ddap
08 марта в 21:40
Сашка наш человек и очень добрый
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
08 марта в 20:55
Да молодец он - пока физиономию никому не наполировал, молодец парень!
Варвар7
Варвар7
08 марта в 20:41
Так вот для чего он пропускает этот матч, да ещё и улыбается как "мартовский котяра".
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 марта в 20:31
К женскому празднику обнулился...
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ shur (раскрыть)
08 марта в 20:31
Почему клоун, в чём это заключается?
shur
shur
08 марта в 20:23
...клоун!!!
протон
протон
08 марта в 20:20, ред.
Не знаю Администрация учитываются ли наши голоса, обобщаются ли они с другими сайтами и сверяются в общем, на всем поле. Интересно, учтут ли наши голоса по отмене Фан Ид? Если голоса не учитывают, то какой смысл проводить соц. опрос?Я очень надеюсь, что все базы сверят с разных источников и и примут адекватные меры по отмене. Ведь голос просто го болельщика он важен
протон
протон
08 марта в 20:01
Хорошо, что кресла твердо зафиксированы на стадионе. Ну конечно, я пошутил. Ну, красава, что сказать.
Гость
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