Кокорин с партнёрами по «Арису» поздравил болельщиц команды с 8 марта

1678294673

08 марта 2023, 19:57

«Арис» поздравил женщин с 8 марта.

Футболисты команды , Юлиус Сзоке, и во время матча с «Анортосисом» поздравили всех зрительниц, пришедших на стадион.

Как стало известно ранее, россиянин пропустил последнюю игру из-за перебора жёлтых карточек.