Кокорин с партнёрами по «Арису» поздравил болельщиц команды с 8 марта

«Арис» поздравил женщин с 8 марта.
Футболисты команды Александр Кокорин, Юлиус Сзоке, Карол Струски и Артем Шуманский во время матча с «Анортосисом» поздравили всех зрительниц, пришедших на стадион.
Как стало известно ранее, россиянин пропустил последнюю игру из-за перебора жёлтых карточек.
по факту, а по действительности! Был игроком, даже очень
неплохим...Уехал, флаг в руки, там сейчас никто и никак, цветы позёрство и фиглярство, вопрос, а не клоунада ли это ? Как то так, всего хорошего!
по факту, а по действительности! Был игроком, даже очень
неплохим...Уехал, флаг в руки, там сейчас никто и никак, цветы позёрство и фиглярство, вопрос, а не клоунада ли это ? Как то так, всего хорошего!