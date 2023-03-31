Шоу согласовал новый договор с «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» согласовал новый договор с защитником Люком Шоу.
Новый контракт игрока с клубом рассчитан на 4 года. Футболист выступает за «дьяволов» с 2014-го.
В текущем сезоне АПЛ Шоу забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи в 22 матчах.
«Манчестер Юнайтед» согласовал новый договор с защитником Люком Шоу.
Новый контракт игрока с клубом рассчитан на 4 года. Футболист выступает за «дьяволов» с 2014-го.
В текущем сезоне АПЛ Шоу забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи в 22 матчах.
Были моменты, когда Шоу, считался одним из лучших, особенно до ЧЕ-2020. Один из игроков, который играет стабильно и уверенно. Если бы не тяжелая травма, возможно Люк, мог бы стать лучшим на своей позиции.
Получил серьёзное повреждение, восстановился, больше того, стал еще лучшей версией себя.
Были моменты, когда Шоу, считался одним из лучших, особенно до ЧЕ-2020. Один из игроков, который играет стабильно и уверенно. Если бы не тяжелая травма, возможно Люк, мог бы стать лучшим на своей позиции.
Получил серьёзное повреждение, восстановился, больше того, стал еще лучшей версией себя.
Человека сразу видно на поле, не серая мышь, очень полезный
игрок ...!!!
Человека сразу видно на поле, не серая мышь, очень полезный
игрок ...!!!