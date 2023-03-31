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Шоу согласовал новый договор с «Манчестер Юнайтед»

вчера, 16:14

«Манчестер Юнайтед» согласовал новый договор с защитником Люком Шоу.

Новый контракт игрока с клубом рассчитан на 4 года. Футболист выступает за «дьяволов» с 2014-го.

В текущем сезоне АПЛ Шоу забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи в 22 матчах.

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Все комментарии
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:54, ред.
Сильнейший левый защитник лиги, мне казалось после его страшной травмы, Люк будет вечным хрусталем, но он смог восстановиться и теперь ему нет равных в АПЛ.

Были моменты, когда Шоу, считался одним из лучших, особенно до ЧЕ-2020. Один из игроков, который играет стабильно и уверенно. Если бы не тяжелая травма, возможно Люк, мог бы стать лучшим на своей позиции.
Получил серьёзное повреждение, восстановился, больше того, стал еще лучшей версией себя.
shur
shur
вчера в 16:34
...это как Том Уилсон в Вашингтоне, и впереди поможет, и сзади прикроет, а надо будет и ответит за себя и за партнёра , боец !!!
Человека сразу видно на поле, не серая мышь, очень полезный
игрок ...!!!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:17
4 года - это настоящая стабильность в будущем. Большая удача для игрока.
Гость
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