Хави продлит контракт с «Барселоной»

Главный тренер «Барселоны» Хави продлит соглашение с клубом.
Отмечается, что это вопрос времени. Каталонцы уже подготовили предложение для специалиста, но рулевой в первую очередь думает об успехе в чемпионате Испании. Нынешний договор Хави с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета 2024 года.
Тренер работает в клубе с ноября 2021 года, в январе 2023-го «Барселона» выиграла Суперкубок Испании.
Нужно ещё за собой оставить чемпионство Ла Лиги и выиграть Кубок Испании, а далее уже можно обдумать продление контракта. Само собой после прихода Хави, работа проделана коллосальная. Надеюсь, летом удастся усилиться еще, чтобы уже нацелиться на еврокубки.
Нужно ещё за собой оставить чемпионство Ла Лиги и выиграть Кубок Испании, а далее уже можно обдумать продление контракта. Само собой после прихода Хави, работа проделана коллосальная. Надеюсь, летом удастся усилиться еще, чтобы уже нацелиться на еврокубки.