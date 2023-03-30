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Хави продлит контракт с «Барселоной»

вчера, 10:26

Главный тренер «Барселоны» Хави продлит соглашение с клубом.

Отмечается, что это вопрос времени. Каталонцы уже подготовили предложение для специалиста, но рулевой в первую очередь думает об успехе в чемпионате Испании. Нынешний договор Хави с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета 2024 года.

Тренер работает в клубе с ноября 2021 года, в январе 2023-го «Барселона» выиграла Суперкубок Испании.

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Все комментарии
Rupertt
Rupertt
вчера в 12:42, ред.
Хави заслужил, собрал хорошую команду, теперь ещё в еврокубках хорошо отыграть и было бы замечательно. Вопрос просто, зачем он поторопился с продлением, принял бы решение после выступления в следующем сезоне еврокубков, еще сезон ЛЛ не доиграли.

Нужно ещё за собой оставить чемпионство Ла Лиги и выиграть Кубок Испании, а далее уже можно обдумать продление контракта. Само собой после прихода Хави, работа проделана коллосальная. Надеюсь, летом удастся усилиться еще, чтобы уже нацелиться на еврокубки.
xxxv2q85sprz
xxxv2q85sprz
вчера в 11:45
Пусть ещё Иньесту подтянет - вдвоём-то они точно наведут порядок в родном клубе
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:54
Мудрое решение со стороны Барсы.... а то они могут начудить в самый последний момент
Гость
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