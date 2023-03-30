Хави продлит контракт с «Барселоной»

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вчера, 10:26

Главный тренер «Барселоны» продлит соглашение с клубом.

Отмечается, что это вопрос времени. Каталонцы уже подготовили предложение для специалиста, но рулевой в первую очередь думает об успехе в чемпионате Испании. Нынешний договор Хави с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета 2024 года.

Тренер работает в клубе с ноября 2021 года, в январе 2023-го «Барселона» выиграла Суперкубок Испании.