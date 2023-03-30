Рамосу придётся снизить оклад, чтобы остаться в «Пари Сен-Жермен»

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вчера, 23:37

Испанский защитник должен будет согласиться на существенное снижение зарплаты, если он хочет остаться в ПСЖ на следующий сезон.

Парижский клуб намерен урезать зарплатную ведомость, чтобы вписаться в нормы финансового фэйр-плей, и по этой причине не готов предложить ветерану продление истекающего летом контракта на нынешних условиях. Сейчас Рамос получает чуть менее 800 тысяч евро в месяц.

В то же время известно, что переманить чемпиона мира к себе в состав хочет саудовский «Аль-Хиляль». Этот клуб готов заплатить Рамосу 30 млн евро за сезон. Однако сам футболист не спешит принимать столь щедрое предложение, так как хотел бы провести еще некоторое время на топ-уровне в Европе.