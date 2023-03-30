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ГлавнаяНовостиКонтрактыФранция. Лига 1 2022/2023

Рамосу придётся снизить оклад, чтобы остаться в «Пари Сен-Жермен»

вчера, 23:37

Испанский защитник Серхио Рамос должен будет согласиться на существенное снижение зарплаты, если он хочет остаться в ПСЖ на следующий сезон.

Парижский клуб намерен урезать зарплатную ведомость, чтобы вписаться в нормы финансового фэйр-плей, и по этой причине не готов предложить ветерану продление истекающего летом контракта на нынешних условиях. Сейчас Рамос получает чуть менее 800 тысяч евро в месяц.

В то же время известно, что переманить чемпиона мира к себе в состав хочет саудовский «Аль-Хиляль». Этот клуб готов заплатить Рамосу 30 млн евро за сезон. Однако сам футболист не спешит принимать столь щедрое предложение, так как хотел бы провести еще некоторое время на топ-уровне в Европе.

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Все комментарии
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 13:04
..главное решение Он уже принял, от капитана и ключевого игрока обороны Реала , до обыкновенного игрока ПСЖ... Там
на слуху, здесь помере потупления разных слухов, се ля ви...!
shlomo
shlomo
сегодня в 06:40
Думаю, что для Серхио это не критично, ну а там посмотрим как будет развиваться ситуация
xjrd7s4e9gqe
xjrd7s4e9gqe
сегодня в 05:55
Значит надо Серёге в Хиляль хилять
Rupertt
Rupertt
сегодня в 01:23
Да что вы цепляетесь за этот ПСЖ, за него одни плохие новости, ушёл, не хочет поднимать, вылетел с турнира. Сереге надо уходить, нормальный контракт в пустыне предлагают, в 2 раза больше нынешнего.

Играй себе спокойно, получай удовольствие, ни о чем не парься и смотри на верблюдов, старая беззаботная жизнь по окончанию карьеры, лучше не придумаешь.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:22
Ну, что тут скажешь - решение за Рамосом.
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