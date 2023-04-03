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Несколько футболистов могут покинуть «Манчестер Юнайтед»

вчера, 23:27

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг недоволен игрой нападающего Джейдона Санчо. В 2023 году игрок лишь 5 раз оказывался в стартовом составе.

Другие футболисты также могут покинуть клуб, МЮ готов рассмотреть возможные предложения. Речь идет о Харри Магуайре, Брендоне Уильямсе, Алексе Теллесе и Антони Марсьяле. Аренда Эрика Байи, играющего за «Марсель», продлена не будет. «Дьяволы» могут продать и вратаря Дина Хендерсона — игрок в рамках аренды выступает за «Ноттингем Форест».

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:18
Невелика потеря.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 08:50
Чтоб купить что-то нужное, надо продать все ненужное . А Санчо с Марсьялем и др. Уже давно чемоданы без ручки…
Rupertt
Rupertt
сегодня в 05:03
Правильно говорит, Санчо засиделся, нужно искать другой клуб, может быть для него это лучший выход.
Gahi
Gahi
сегодня в 02:15
За результат отвечает тренер команды, ему и решать какие футболисты ему нужны.
протон
протон
сегодня в 00:16
Санчо нужен такой клуб типа Арсенала, где у игроков есть четкая понятная роль и ты играешь на партнеров. Там он вернет свои кондиции. МЮ непонятно во что играет. Не поставлена позиционка. Вечно как будто игроков не хватает в атаке. Минимум игры на форварда. И то, что ТХ часто творит какую-то фигню с расстановкой игроков только подтверждает, что понятной модели и структуры в атаке просто нет. Санчо у него то выходит на десятке, но слева, то справа. Причем логики вообще нет. Все эти перемещения часто идут только во вред другому игроку, которого он двигает не туда, куда нужно.
ТХ как будто в пятнашки играет и не может уловить суть игры)
shur
shur
сегодня в 00:00
...убирайте латинос, надо перезагружаться!!!
Гость
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