Несколько футболистов могут покинуть «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг недоволен игрой нападающего Джейдона Санчо. В 2023 году игрок лишь 5 раз оказывался в стартовом составе.
Другие футболисты также могут покинуть клуб, МЮ готов рассмотреть возможные предложения. Речь идет о Харри Магуайре, Брендоне Уильямсе, Алексе Теллесе и Антони Марсьяле. Аренда Эрика Байи, играющего за «Марсель», продлена не будет. «Дьяволы» могут продать и вратаря Дина Хендерсона — игрок в рамках аренды выступает за «Ноттингем Форест».
ТХ как будто в пятнашки играет и не может уловить суть игры)
ТХ как будто в пятнашки играет и не может уловить суть игры)