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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиШотландия. Премьер-лига 2022/2023

Звёздный игрок «Селтика» хочет продолжить карьеру в Англии

вчера, 11:12

Японский нападающий «Селтика» Киого Фурухаси мечтает играть в Англии.

По слухам, за игроком следит «Кристал Пэлас», в клубе восхищены уровнем игры футболиста. Стоимость возможного трансфера может составить 15 миллионов фунтов стерлингов. Контракт японца с «кельтами» рассчитан до 2025 года.

В текущем сезоне чемпионата Шотландии нападающий забил 22 гола и отдал 2 голевые передачи в 29 матчах.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:10
"...нападающий забил 22 гола и отдал 2 голевые передачи в 29 матчах"


Что можно сказать за этого Фурухаси?

2 голевые... Да Вы батенька жлобяра!)
3njscvcccjvv
3njscvcccjvv
вчера в 12:37
Надо пробовать играть, чем больше игр тем лучше будет результат! В Англии конечно уровень футбола очень высокий и можно расти в Футболе..
dgq645pyr8gn
dgq645pyr8gn
вчера в 11:37
В Кристал Пэласе может и потянет самурай, но не более того
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:28
В самом рассвете сил,хорошая резуль тативность,надо брать.
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:24
Ну а почему бы и не попробовать себя в АПЛ... дерзай может быть что то и получится
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