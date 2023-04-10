Звёздный игрок «Селтика» хочет продолжить карьеру в Англии

Японский нападающий «Селтика» Киого Фурухаси мечтает играть в Англии.
По слухам, за игроком следит «Кристал Пэлас», в клубе восхищены уровнем игры футболиста. Стоимость возможного трансфера может составить 15 миллионов фунтов стерлингов. Контракт японца с «кельтами» рассчитан до 2025 года.
В текущем сезоне чемпионата Шотландии нападающий забил 22 гола и отдал 2 голевые передачи в 29 матчах.
Что можно сказать за этого Фурухаси?
2 голевые... Да Вы батенька жлобяра!)
Что можно сказать за этого Фурухаси?
2 голевые... Да Вы батенька жлобяра!)