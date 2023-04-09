«Милан» интересуется форвардом «Арсенала»

1681055991

вчера, 18:59

«Милан» сделал нападающего «Арсенала» своей целью, сообщает Calciomercato.

По информации источника, игрок, вероятно, будет стоить около 30 млн евро, поэтому итальянцы не ожидают победы в конкуренции за футболиста. Они также следят за Матео Ретеги, выступающим на правах аренды из «Бока Хуниорс» за «Тигре», Виктором Бонифацем («Юнион Сент-Жиллуаз»), Ноа Окафором («Ред Булл Зальцбург») и Муссой Дембеле («Лион»).

Балогун в текущем сезоне играет в аренде в «Реймсе».