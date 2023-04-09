«Милан» интересуется форвардом «Арсенала»

«Милан» сделал нападающего «Арсенала» Фоларина Балогуна своей целью, сообщает Calciomercato.
По информации источника, игрок, вероятно, будет стоить около 30 млн евро, поэтому итальянцы не ожидают победы в конкуренции за футболиста. Они также следят за Матео Ретеги, выступающим на правах аренды из «Бока Хуниорс» за «Тигре», Виктором Бонифацем («Юнион Сент-Жиллуаз»), Ноа Окафором («Ред Булл Зальцбург») и Муссой Дембеле («Лион»).
Балогун в текущем сезоне играет в аренде в «Реймсе».
Останется ли он в Арсенале на следующий сезон или нет решится после предсезонки, где будет видно, впишится ли он в игровую модель Артеты или нет, т.к в Реймсе команда заточена на контратаки, а в Арсенале акцент ставвится на владение мечом!
Останется ли он в Арсенале на следующий сезон или нет решится после предсезонки, где будет видно, впишится ли он в игровую модель Артеты или нет, т.к в Реймсе команда заточена на контратаки, а в Арсенале акцент ставвится на владение мечом!