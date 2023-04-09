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«Милан» интересуется форвардом «Арсенала»

вчера, 18:59

«Милан» сделал нападающего «Арсенала» Фоларина Балогуна своей целью, сообщает Calciomercato.

По информации источника, игрок, вероятно, будет стоить около 30 млн евро, поэтому итальянцы не ожидают победы в конкуренции за футболиста. Они также следят за Матео Ретеги, выступающим на правах аренды из «Бока Хуниорс» за «Тигре», Виктором Бонифацем («Юнион Сент-Жиллуаз»), Ноа Окафором («Ред Булл Зальцбург») и Муссой Дембеле («Лион»).

Балогун в текущем сезоне играет в аренде в «Реймсе».

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 05:48
Флорина сейчас действительно проводит шикарный сезон в Лиге1 в скромном Реймсе и идет в пятерке лучших бомбардиров уступая несколько мячей Мбаппе и Ляказетту.
Останется ли он в Арсенале на следующий сезон или нет решится после предсезонки, где будет видно, впишится ли он в игровую модель Артеты или нет, т.к в Реймсе команда заточена на контратаки, а в Арсенале акцент ставвится на владение мечом!
Triem
Triem ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 21:10
Затем, что в Милане точно будет играть а в Арсенале гарантий игры в основе нет
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:45, ред.
Милан мелко плавает,самим нужен
Shafterhopf
Shafterhopf
вчера в 19:12
Мне кажется в следующем сезоне Арсенал попробует заиграть его у себя, так как он показал не плохую результативность в аренде. А Милан Бонифация купят скорей всего. Хотя есть вариант поменять его на Беннасера с доплатой.
shlomo
shlomo
вчера в 19:01
Не думаю, что Арсенал захочет с ним расставаться, да и ему зачем нужен Милан..
Гость
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