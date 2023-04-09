«Бавария» не хочет платить 100 млн евро за Кейна

«Бавария» не хочет платить 100 млн евро за нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна.
Это может помочь «Манчестер Юнайтед», который также претендует на футболиста, чей контракт с действующим клубом заканчивается в 2024 году.
В текущем сезоне 29-летний англичанин провёл 41 матч во всех турнирах, забил 25 голов и сделал 4 результативные передачи.
Либо пусть скажет, что он в душе тоттенхэмец, и это его родной клуб, он хочет стать его легендой, как Тотти у Ромы или Гиггз со Скоулзом у МЮ. И все отстанут.
Но он этого не говорит. Лично меня уже задрала его история.
Либо пусть скажет, что он в душе тоттенхэмец, и это его родной клуб, он хочет стать его легендой, как Тотти у Ромы или Гиггз со Скоулзом у МЮ. И все отстанут.
Но он этого не говорит. Лично меня уже задрала его история.