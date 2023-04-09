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«Бавария» не хочет платить 100 млн евро за Кейна

вчера, 17:35

«Бавария» не хочет платить 100 млн евро за нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна.

Это может помочь «Манчестер Юнайтед», который также претендует на футболиста, чей контракт с действующим клубом заканчивается в 2024 году.

В текущем сезоне 29-летний англичанин провёл 41 матч во всех турнирах, забил 25 голов и сделал 4 результативные передачи.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 03:25
Интересный вариант конечно, но лучше Хаверца…
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 21:57
И не надо.
Triem
Triem
вчера в 21:13
Мудро поступают!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:33
И правильно делают, это игрок одной команды.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 18:50
У него один путь - в МЮ...
bexb6v94u49e
bexb6v94u49e
вчера в 18:44
Так и останется бестрофейником.
2arkg9xpy2xy
2arkg9xpy2xy
вчера в 18:42
Если не хотят тратить такие деньги то ему может остаться в родном клубе и быть легендой навсегда!
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:28
В Милан ему нужно, жиру скоро на пенсию.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:27
Бавария такие безумные деньги ни за кого платить не будет. Немцы умеют экономить и проводят грамотную трансферную политику, поэтому их клуб и на плаву.
ubdg9bmq62k5
ubdg9bmq62k5
вчера в 18:25
Бавария не привыкла такими деньгами раскидываться
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 18:23
У Кейна последний шанс куда-то уйти, а у ТТХ продать его с выгодой.
Либо пусть скажет, что он в душе тоттенхэмец, и это его родной клуб, он хочет стать его легендой, как Тотти у Ромы или Гиггз со Скоулзом у МЮ. И все отстанут.
Но он этого не говорит. Лично меня уже задрала его история.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:47
А кто вообще это всё придумал !??)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:39, ред.
Ну слишком уж крутая сумма,надо уменьшать.
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