«Бавария» не хочет платить 100 млн евро за Кейна

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вчера, 17:35

«Бавария» не хочет платить 100 млн евро за нападающего «Тоттенхэма» .

Это может помочь «Манчестер Юнайтед», который также претендует на футболиста, чей контракт с действующим клубом заканчивается в 2024 году.

В текущем сезоне 29-летний англичанин провёл 41 матч во всех турнирах, забил 25 голов и сделал 4 результативные передачи.