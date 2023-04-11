Болельщик, который 10 часов стоял возле дома Месси, был приглашён в гости

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вчера, 14:40

Хуан Полкан, персональный болельщик нападающего ПСЖ , десять часов ждал перед домом своего любимого футболиста, прежде чем был допущен в его резиденцию в Париже.

Я искал адрес Месси в интернете, но там не было никаких данных. Я смог узнать это у парикмахера, который как-то обслуживал его на дому. Он назвал мне только район, и мне потребовалось около 45 минут, чтобы найти это место.

Полкан стоял у дома с 9 утра и уже был близок к тому, чтобы отказаться от своей идеи, когда охранник Месси предупредил, что может вызвать полицию. Жена футболиста Антонелла Рокуццо сжалилась над Хуаном и пригласила его в дом.

Первое, что я увидел, это стоящий передо мной Месси в ​​тапочках, он поздоровался. Это было невероятно. Я рассказал ему, что обожаю его, мы сфотографировались, он обнял меня и поставил автограф на моей руке.

Болельщик в тот же день превратил автограф в татуировку.