Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыФранция. Лига 1 2022/2023

Болельщик, который 10 часов стоял возле дома Месси, был приглашён в гости

вчера, 14:40

Хуан Полкан, персональный болельщик нападающего ПСЖ Лионеля Месси, десять часов ждал перед домом своего любимого футболиста, прежде чем был допущен в его резиденцию в Париже.

Я искал адрес Месси в интернете, но там не было никаких данных. Я смог узнать это у парикмахера, который как-то обслуживал его на дому. Он назвал мне только район, и мне потребовалось около 45 минут, чтобы найти это место.

Полкан стоял у дома с 9 утра и уже был близок к тому, чтобы отказаться от своей идеи, когда охранник Месси предупредил, что может вызвать полицию. Жена футболиста Антонелла Рокуццо сжалилась над Хуаном и пригласила его в дом.

Первое, что я увидел, это стоящий передо мной Месси в ​​тапочках, он поздоровался. Это было невероятно. Я рассказал ему, что обожаю его, мы сфотографировались, он обнял меня и поставил автограф на моей руке.

Болельщик в тот же день превратил автограф в татуировку.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Автократам не место в футболе». «Бавария» заплатила за лицемерные слова и решения
Сегодня, 12:40Вадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии4
Мэр Ниццы не хочет, чтобы болельщики «Базеля» приезжали в город
Сегодня, 11:53
Болельщик поддержал Дэвиса словами из гимна Канады
Сегодня, 10:14
Некоторые фанаты «Манчестер Сити» освистали Канселу
Сегодня, 08:54 Фото
Болельщики «Баварии» выступили против владельцев некоторых топ-клубов
Сегодня, 08:12 Фото
В «Локомотиве» назвали ожидаемое количество зрителей на матче с «Зенитом»
09 апреля
Сортировать
Все комментарии
karnager
karnager ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:48
Он принес ему чемодан лв и шахматы
Zely
Zely
вчера в 22:12
И первое, что он сделал, попросился в уборную
протон
протон
вчера в 19:04
Тут, конечно, может начаться вселенский срач, но жизнь показывает, что и Лео, и Рон - вполне себе нормальные парни. Да, со своими тараканами. Но и тот, и другой осчастливили много болельщиков по ходу своей карьеры, в том числе, и личными поступками.
Живая легенда футбола, к тому же скромный семейный человек по жизни! Без лишнего пафоса, круто!
alexgurzan
alexgurzan ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:24
.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:20
Говорят стоячий представился Сантушем Авейру....
Бубнин
Бубнин
вчера в 15:50
Жена хозяина сжалилась и позволила Полкану принести мужу тапочки.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:24
Ну ничего себе,вот это терпение!!!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:22
Такая удача для фанатов не происходит почти никогда в жизни. Вероятно, человек теперь очень счастлив и это главное.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 15:14, ред.
Во КАК! Пёсику Полкану хоть дали косточку лизнуть? Или ограничились фотосессией,демонстрирующей исключительное хлебосольство и близость к простому народу хозяев?
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:10, ред.
Хуан полностью оправдал свою фамилию безразмерной преданностью...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 