«Холанд — это такой чит-код». Болельщики «Манчестер Сити» — об игроке

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вчера, 09:41

Нападающий «Манчестер Сити» оформил дубль в матче АПЛ против «Саутгемптона» (4:1). Один из мячей игрок забил ударом через себя. Болельщики «горожан» были восхищены этим, некоторые поклонники команды высказались в оригинальном ключе:

Этот Холанд — робот.

Другой заявил: