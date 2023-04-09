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«Холанд — это такой чит-код». Болельщики «Манчестер Сити» — об игроке

вчера, 09:41
СаутгемптонЛоготип футбольный клуб Саутгемптон1 : 4Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оформил дубль в матче АПЛ против «Саутгемптона» (4:1). Один из мячей игрок забил ударом через себя. Болельщики «горожан» были восхищены этим, некоторые поклонники команды высказались в оригинальном ключе:

Этот Холанд — робот.

Другой заявил:

Холанд — это такой чит-код (последовательность букв, цифр или нажатий клавиш, которая используется в компьютерных играх для добавления чего-либо полезного — прим. ред.). Передачи Грилиша тоже хороши, у нас хороший аппетит.

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Все комментарии
Чфырчко 1
Чфырчко 1 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:50
Надо постараться, потому что это его последний матч в ЛЧ в этом розыгрыше.
swed27
swed27
вчера в 11:18
Холанд - это феномен современного футбола
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 10:45
В любом случаи для того чтобы чинуши Фифа отдали ЗМ не Месси, а Холанду, ему надо завоевать Апл и ЛЧ, хотя даже в таком случаи шансы не так велики, если Месси сильно индивидуально сыграет, они говорят: главное не трофеи, а сама игра и статистика игрока. Если же Месси обложается, но возьмет командные трофеи: главное трофеи, Месси выиграл копа Америка.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:20
Интересное и своеобразное наблюдение...
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 10:15
Холанд имба!
Rupertt
Rupertt
вчера в 10:08
Да, наверно это так и есть, Холанд как чит. Но чтобы использовать этот чит, нужны особые коды, а именно те игроки Ман Сити, которые создают удобства для этого Робота. А ещё нужна хорошая операционная система (Гвардиола), чтобы всё работало как надо, и читы включительно.
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 10:08
Пусть кто-нибудь нажмёт кнопку «стоп» в Холанде...:)))))

Вот интересно, а у этого парня сколько будет больше ЗМ??? ....ой как придётся постараться, ведь есть ещё и МбаПпе... Хотя, думаю, что Холланд не сможет получить даже 2 ЗМ, так как учредители наград меняют постоянно правила, чтобы давать награды самым популярным, а не лучшим. Тем более, Холланд не играет в сильной сборной, поэтому тот же Месси, играющий за ПСЖ в топе на награду, так как играл на ЧМ. Любой сезон ЧМ и ЧЕ, где Холланд не выиграет ЛЧ означает, что он не может претендовать на ЗМ...

Ладно, думаю все увидим... пожелаю Эрлингу футбольного фарта и удачи!
Elliada
Elliada
вчера в 10:07
Посмотрим, как проявит себя в матче с Баварией.
ДСА
ДСА
вчера в 10:04
Похоже Холанд действительно робот, а не человек.
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