«Холанд — это такой чит-код». Болельщики «Манчестер Сити» — об игроке

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оформил дубль в матче АПЛ против «Саутгемптона» (4:1). Один из мячей игрок забил ударом через себя. Болельщики «горожан» были восхищены этим, некоторые поклонники команды высказались в оригинальном ключе:
Этот Холанд — робот.
Другой заявил:
Холанд — это такой чит-код (последовательность букв, цифр или нажатий клавиш, которая используется в компьютерных играх для добавления чего-либо полезного — прим. ред.). Передачи Грилиша тоже хороши, у нас хороший аппетит.
Вот интересно, а у этого парня сколько будет больше ЗМ??? ....ой как придётся постараться, ведь есть ещё и МбаПпе... Хотя, думаю, что Холланд не сможет получить даже 2 ЗМ, так как учредители наград меняют постоянно правила, чтобы давать награды самым популярным, а не лучшим. Тем более, Холланд не играет в сильной сборной, поэтому тот же Месси, играющий за ПСЖ в топе на награду, так как играл на ЧМ. Любой сезон ЧМ и ЧЕ, где Холланд не выиграет ЛЧ означает, что он не может претендовать на ЗМ...
Ладно, думаю все увидим... пожелаю Эрлингу футбольного фарта и удачи!
Вот интересно, а у этого парня сколько будет больше ЗМ??? ....ой как придётся постараться, ведь есть ещё и МбаПпе... Хотя, думаю, что Холланд не сможет получить даже 2 ЗМ, так как учредители наград меняют постоянно правила, чтобы давать награды самым популярным, а не лучшим. Тем более, Холланд не играет в сильной сборной, поэтому тот же Месси, играющий за ПСЖ в топе на награду, так как играл на ЧМ. Любой сезон ЧМ и ЧЕ, где Холланд не выиграет ЛЧ означает, что он не может претендовать на ЗМ...
Ладно, думаю все увидим... пожелаю Эрлингу футбольного фарта и удачи!