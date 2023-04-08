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Лукаку поблагодарил фанатов за поддержку после обидно упущенной победы

вчера, 10:13
СалернитанаЛоготип футбольный клуб Салернитана1 : 1Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Репортер канала DAZN Джованни Барсотти рассказал о реакции форварда «Интера» Ромелу Лукаку на гол, который его команда пропустила от «Салернитаны» на 90-й минуте матча Серии А. Этот мяч не позволил «нерадзурри» одержать победу — встреча завершилась со счетом 1:1.

Особое внимание к Лукаку было приковано в связи с тем, что на этой неделе игрок подвергся расистским нападкам в матче против «Ювентуса» в Турине. Бельгиец повелся на провокацию фанатов, ответил им и затем был удален.

Когда Кандрева забил гол, наступил тяжелый момент для «Интера». Все они выглядели потерянными, включая Лукаку, который не мог поверить в случившееся. Ромелу смотрел в пол, но после финального свистка он первым призвал своих партнеров по команде подойти к фанатам «Интера». В конце концов, к нему присоединились только три или четыре товарища. Затем он подарил свою футболку болельщикам и поблагодарил их за поддержку, несмотря на то, что это был трудный момент.

Ранее между Лукаку и активными фанатами «Интера» были напряженные отношения из-за трансфера игрока в «Челси».

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:21
Ну какой он бельгиец? Достаточно в зеркало посмотреть.
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 12:23
Всё правильно. Игроки и болельщики Должны быть единым целым в любой ситуации на протяжении сезона. Интер в этом сезоне за чемпионство понятное дело и не борется. Так как там единоличный безоговорочный фаворит. А вот за 2-3 позицию обязан брать. Место в ЛЧ они по любому за собой застолья. Единственное конечно необходимо как можно меньше делать такие потери в очках с такими соперниками. Ну это как говорится мяч круглый может всякое произойти!
Comentarios
Comentarios
вчера в 11:54
Посмотрим как болел Челси будет благодарить
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:13
Играть надо до последней секунды,тогда не будут теряться очки.
протон
протон
вчера в 10:59
Ну с одной стороны даже жалко Интер. По игре действительно заслуживали большего. Не вина ж тренера, что Лукаку с метра, когда перед ним только вратарь (да и то без позиции), решает пробить ГОЛОВОЙ мяч, идущий на высоте 30-40 см от газона. Это ж надо додуматься сыграть головой, где любой адекватный человек (даже не профессиональный футболист) сыграл бы ногой. Я когда это увидел этот момент, то посочувствовал болельщикам Интера.
drug01
drug01
вчера в 10:32
Он всегда чувствует особую поддержку своих болельщиков, эта самая лучшая его черта и голы ещё обязательно будут
lotsman
lotsman
вчера в 10:17
Хорошая черта у этого игрока, не бояться подойти к фанатам после упущенной победы.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:17
Лукаку лучше бы поблагодарить своих фанатов забитыми мячами в следующих матчах.
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