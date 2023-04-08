Лукаку поблагодарил фанатов за поддержку после обидно упущенной победы

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вчера, 10:13

Репортер канала DAZN Джованни Барсотти рассказал о реакции форварда «Интера» на гол, который его команда пропустила от «Салернитаны» на 90-й минуте матча Серии А. Этот мяч не позволил «нерадзурри» одержать победу — встреча завершилась со счетом 1:1.

Особое внимание к Лукаку было приковано в связи с тем, что на этой неделе игрок подвергся расистским нападкам в матче против «Ювентуса» в Турине. Бельгиец повелся на провокацию фанатов, ответил им и затем был удален.

Когда Кандрева забил гол, наступил тяжелый момент для «Интера». Все они выглядели потерянными, включая Лукаку, который не мог поверить в случившееся. Ромелу смотрел в пол, но после финального свистка он первым призвал своих партнеров по команде подойти к фанатам «Интера». В конце концов, к нему присоединились только три или четыре товарища. Затем он подарил свою футболку болельщикам и поблагодарил их за поддержку, несмотря на то, что это был трудный момент.

Ранее между Лукаку и активными фанатами «Интера» были напряженные отношения из-за трансфера игрока в «Челси».