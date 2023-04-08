Нидерландский клуб оригинально извинился перед фанатами за поражение 0:13

Голландский клуб «Ден Босх» решил оригинально извиниться перед фанатами за поражение 0:13 в недавнем матче чемпионата страны.
Всем болельщикам, посетившим тот выездной поединок, было прислано письмо с извинениями и брелок с надписью: «Это было г*но, но я там был».
"Это было г*но, но я там был".
А ваш изменённый вариант выглядит издевательством клуба над своими болельщиками.
«Мы были д*рьмом. Но я там был»
То есть болельщики как бы сами себя называют этим словом.
"Это было г*но, но я там был".
А ваш изменённый вариант выглядит издевательством клуба над своими болельщиками.
«Мы были д*рьмом. Но я там был»
То есть болельщики как бы сами себя называют этим словом.