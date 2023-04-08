Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыНидерланды. Первый дивизион 2022/2023

Нидерландский клуб оригинально извинился перед фанатами за поражение 0:13

вчера, 11:21
ЗволлеЛоготип футбольный клуб Зволле13 : 0Логотип футбольный клуб Ден Босх (Хертогенбос)Ден БосхМатч завершен

Голландский клуб «Ден Босх» решил оригинально извиниться перед фанатами за поражение 0:13 в недавнем матче чемпионата страны.

Всем болельщикам, посетившим тот выездной поединок, было прислано письмо с извинениями и брелок с надписью: «Это было г*но, но я там был».

Нидерландский клуб оригинально извинился перед фанатами за поражение 0:13

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Холанд — это такой чит-код». Болельщики «Манчестер Сити» — об игроке
Сегодня, 09:41
Матч «Спартака» с «Динамо» — самый посещаемый для «красно-белых» при Fan ID
Сегодня, 01:00
Аргентинские фанаты по ошибке забросали камнями автобус своей команды
Вчера, 10:31
Лукаку поблагодарил фанатов за поддержку после обидно упущенной победы
Вчера, 10:13
Фанаты «Милана» освистали Ориги
Вчера, 08:52
Кричалки болельщиков «Барсы» в адрес Месси организовало руководство клуба
06 апреля
Сортировать
Все комментарии
7e24wnqt94rq
7e24wnqt94rq ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 13:44
спасибо, поправили
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 12:48, ред.
Соккер, если вы берёте новости, переделываете, то хоть суть не меняйте.
"Это было г*но, но я там был".

А ваш изменённый вариант выглядит издевательством клуба над своими болельщиками.

«Мы были д*рьмом. Но я там был»
То есть болельщики как бы сами себя называют этим словом.
112910415
112910415
вчера в 12:36
клубу не наплевать ... это хорошо !
shlomo
shlomo
вчера в 11:42
Да уж.... брелок станет раритетом через какое то время...:)))
Rupertt
Rupertt
вчера в 11:24
У меня не всегда хоккей ТБ 5.5 пробивает.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 