Аргентинские фанаты по ошибке забросали камнями автобус своей команды

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вчера, 10:31

Фанаты аргентинского клуба «Тигре» атаковали автобус собственной команды, перепутав его с транспортным средством соперника.

Инцидент случился после матча Копа Судамерикана, в котором «Тигре» дома принимал бразильский «Сан-Паулу». После окончания встречи болельщики решили напасть на автобус бразильцев и начали бросать камни. Однако затем выяснилось, что внутри на самом деле находились игроки «Тигре».

Напряженные отношения между «Тигре» и «Сан-Паулу» берут начало еще с 2012 года, когда аргентинский клуб проводил выездной матч в Бразилии на стадионе «Морумби». В перерыве на футболистов и персонал напали в подтрибунном помещении охранники и избили их дубинками. По этой причине «Тигре» отказался выходить на второй тайм поединка. При этом никаких санкций к бразильской стороне по итогам той встречи применено не было.