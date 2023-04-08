Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыКопа Судамерикана 2023

Аргентинские фанаты по ошибке забросали камнями автобус своей команды

вчера, 10:31
ТигреЛоготип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)0 : 2Логотип футбольный клуб Сан-ПаулуСан-ПаулуМатч завершен

Фанаты аргентинского клуба «Тигре» атаковали автобус собственной команды, перепутав его с транспортным средством соперника.

Инцидент случился после матча Копа Судамерикана, в котором «Тигре» дома принимал бразильский «Сан-Паулу». После окончания встречи болельщики решили напасть на автобус бразильцев и начали бросать камни. Однако затем выяснилось, что внутри на самом деле находились игроки «Тигре».

Напряженные отношения между «Тигре» и «Сан-Паулу» берут начало еще с 2012 года, когда аргентинский клуб проводил выездной матч в Бразилии на стадионе «Морумби». В перерыве на футболистов и персонал напали в подтрибунном помещении охранники и избили их дубинками. По этой причине «Тигре» отказался выходить на второй тайм поединка. При этом никаких санкций к бразильской стороне по итогам той встречи применено не было.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Холанд — это такой чит-код». Болельщики «Манчестер Сити» — об игроке
Сегодня, 09:41
Матч «Спартака» с «Динамо» — самый посещаемый для «красно-белых» при Fan ID
Сегодня, 01:00
Нидерландский клуб оригинально извинился перед фанатами за поражение 0:13
Вчера, 11:21 Фото
Лукаку поблагодарил фанатов за поддержку после обидно упущенной победы
Вчера, 10:13
Фанаты «Милана» освистали Ориги
Вчера, 08:52
Кричалки болельщиков «Барсы» в адрес Месси организовало руководство клуба
06 апреля
Сортировать
Все комментарии
dok66
dok66
вчера в 15:06
Отомстили , что проиграли . Бывает . Будут знать как проигрывать да еще и на своем поле .
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 14:39
Какой-то криминал, беспредел в южной Америке. Чего это белые аргентинцы и черные бразильцы не могут жить в мире....
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:41
"Бей своих , что б чужие боялись"....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 13:23
Не часто, но помню было дело! Погугли!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:23
Крутые нравы в бразильском футболе.
Gahi
Gahi
вчера в 12:51
Тигрята команды "Тигре" были настолько оскорблены поражением своей команды, что их слепая фанатская любовь до безумия к родной команде, сыграла с ними злую шутку. Перепутали автобус и град их камней посыпался на свою команду и как здесь не вспомнить слова - «время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от объятий».
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 12:15
Много пива фанаты выпили,пошла путаница
светлый-путь
светлый-путь
вчера в 11:21
Дикие люди ... Дети гор.
Igo0rek
Igo0rek ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 11:16
Часто у нас автобус с игроками камнями закидывают?
ОПС
ОПС
вчера в 11:10
Неадекватные какие то фанаты
swed27
swed27
вчера в 11:09
Как сказали бы в России "Берега попутали"
112910415
112910415
вчера в 10:46
неприятная ошибка
исправлять надо
ssspartak
ssspartak
вчера в 10:44
Да ладно, ничего они не перепутали)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:34
Я смотрю в Аргентине фанаты такие же как и у нас!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 