В «Динамо» сообщили, что за Шиманьски стоит очередь из клубов

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вчера, 10:57

Генеральный директор «Динамо» и член совета директоров клуба Дмитрий Гафин рассказали о ситуации с арендованным «Фейеноордом» полузащитником .

Поляк перешёл в голландскую команду на правах аренды до конца сезона прошлым летом.

Уведомлял ли «Фейеноорд» нас о выкупе Шиманьски? Пока нет решения с их стороны, ещё сроки по аукциону не наступили. Обращаются ли другие клубы по нему? Не буду раскрывать. Нацелены ли мы продать Себастьяна этим летом? Это будет зависеть от его решения в том числе. Мы с ним общаемся постоянно.

Гафин добавил: