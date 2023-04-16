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В «Динамо» сообщили, что за Шиманьски стоит очередь из клубов

вчера, 10:57

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров и член совета директоров клуба Дмитрий Гафин рассказали о ситуации с арендованным «Фейеноордом» полузащитником Себастьяном Шиманьски.

Поляк перешёл в голландскую команду на правах аренды до конца сезона прошлым летом.

Уведомлял ли «Фейеноорд» нас о выкупе Шиманьски? Пока нет решения с их стороны, ещё сроки по аукциону не наступили. Обращаются ли другие клубы по нему? Не буду раскрывать. Нацелены ли мы продать Себастьяна этим летом? Это будет зависеть от его решения в том числе. Мы с ним общаемся постоянно.

Гафин добавил:

Мы общаемся с голландским клубом, Себастьян — ведущий их игрок, у них есть право выкупа. Если они им не воспользуются, с учётом того, как Шиманьски играет, за ним стоит очередь из зарубежных клубов. На европейском рынке он будет одним из самых востребованных игроков.

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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд ответ uhbmr25w22xt (раскрыть)
вчера в 16:18, ред.
Какая разница,если все они-под шестицветным знаменем свободы???
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 16:17
Сказочники.Его проще выгнать,чем выгодно продать.
Caniggia
Caniggia
вчера в 12:25
В Динамо он точно не останется, если даже захочет. Сгноят его заживо в Польше за это.
ОПС
ОПС
вчера в 12:07
Короче, все пока непонятно. За исключением того. что в Динамо он не вернется.
Giovanny
Giovanny
вчера в 12:00
В Динамо любят всё преувеличивать.
Capral
Capral
вчера в 11:45
Я не смотрю все игры Фейеноорда, но из тех, что удалось посмотреть- не сказал бы что он очень ярко играет. Работоспособностью, он выделялся всегда, но в ДИНАМО играл ярче и полезнее. На счет очереди, ну, это пожалуй перебор. Да и смотря из кого очередь. Европейских клубов много- но далеко не все из них топовые...
uhbmr25w22xt
uhbmr25w22xt
вчера в 11:02
Покажите нам эту очередь и из каких клубов состоит.
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