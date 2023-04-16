В «Динамо» сообщили, что за Шиманьски стоит очередь из клубов

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров и член совета директоров клуба Дмитрий Гафин рассказали о ситуации с арендованным «Фейеноордом» полузащитником Себастьяном Шиманьски.
Поляк перешёл в голландскую команду на правах аренды до конца сезона прошлым летом.
Уведомлял ли «Фейеноорд» нас о выкупе Шиманьски? Пока нет решения с их стороны, ещё сроки по аукциону не наступили. Обращаются ли другие клубы по нему? Не буду раскрывать. Нацелены ли мы продать Себастьяна этим летом? Это будет зависеть от его решения в том числе. Мы с ним общаемся постоянно.
Гафин добавил:
Мы общаемся с голландским клубом, Себастьян — ведущий их игрок, у них есть право выкупа. Если они им не воспользуются, с учётом того, как Шиманьски играет, за ним стоит очередь из зарубежных клубов. На европейском рынке он будет одним из самых востребованных игроков.