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Фалькао мог перейти на правах аренды в ЦСКА до конца сезона

вчера, 22:24

Нападающий «Райо Вальекано» Радамель Фалькао мог перейти в ЦСКА на правах аренды до конца сезона, сообщил журналист Иван Карпов.

По информации источника, колумбиец созванивался с полузащитником москвичей Хорхе Карраскалем и выразил готовность переехать в Москву, но юристы форварда рекомендовали ему отказаться от перехода, так как ЦСКА находится под американскими санкциями, а у Фалькао есть недвижимость в США. Поэтому игрок принял решение отказаться, не став рисковать.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:03
Вам давно было сказано :"Нет,Фалькао к нам не поедет!".
И причины тут не важны...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 09:38
Смешная новость ,которую обсасывают какой уже день . )) В следующем сезоне в ЦСКА могли бы ,но не перейдут ещё 17 игроков . Фамилии этих игроков будут объявлены по мере "не переходов" .))))
112910415
112910415
сегодня в 06:29
был шанс перевернуть текущую реальность !
agent Smith
agent Smith
сегодня в 06:17
Прав был классик - Фалькао к нам не приехал.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 22:31
Добрый вечер! Достиг в этом месяце отметки в 30 ставок, записался на следующий месяц на точный счёт. Когда-то давно играл в ней, решил вспомнить былое.
Надеюсь, группа состоится...
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