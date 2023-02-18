Фалькао мог перейти на правах аренды в ЦСКА до конца сезона

Нападающий «Райо Вальекано» Радамель Фалькао мог перейти в ЦСКА на правах аренды до конца сезона, сообщил журналист Иван Карпов.
По информации источника, колумбиец созванивался с полузащитником москвичей Хорхе Карраскалем и выразил готовность переехать в Москву, но юристы форварда рекомендовали ему отказаться от перехода, так как ЦСКА находится под американскими санкциями, а у Фалькао есть недвижимость в США. Поэтому игрок принял решение отказаться, не став рисковать.
И причины тут не важны...
И причины тут не важны...
Надеюсь, группа состоится...
Надеюсь, группа состоится...