ПСЖ отложит вопрос продления контракта с Рамосом до чемпионства

ПСЖ не будет обсуждать продление контракта с защитником Серхио Рамосом до тех пор, пока команда не станет чемпионом в Лиге 1. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Отмечается, что игрой футболиста доволен президент парижан Нассер Аль-Хелаифи, но он не станет торопиться в вопросе нового соглашения. Сам испанец хочет отыграть на высоком уровне ещё как минимум год, а также попробовать выиграть Лигу чемпионов.
В текущем сезоне на счету 37-летнего Рамоса 38 матчей во всех турнирах, 3 гола и 1 результативная передача.
ПСЖ после 31-го тура лидирует в чемпионате Франции с 72 очками, опережая идущий вторым «Марсель» на 8 баллов.
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