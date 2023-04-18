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ГлавнаяНовостиКонтрактыФранция. Лига 1 2022/2023

ПСЖ отложит вопрос продления контракта с Рамосом до чемпионства

вчера, 17:19

ПСЖ не будет обсуждать продление контракта с защитником Серхио Рамосом до тех пор, пока команда не станет чемпионом в Лиге 1. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Отмечается, что игрой футболиста доволен президент парижан Нассер Аль-Хелаифи, но он не станет торопиться в вопросе нового соглашения. Сам испанец хочет отыграть на высоком уровне ещё как минимум год, а также попробовать выиграть Лигу чемпионов.

В текущем сезоне на счету 37-летнего Рамоса 38 матчей во всех турнирах, 3 гола и 1 результативная передача.

ПСЖ после 31-го тура лидирует в чемпионате Франции с 72 очками, опережая идущий вторым «Марсель» на 8 баллов.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:47
Не оправдал надежд Рамос. Не смог помочь ПСЖ выиграть ЛЧ.
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 20:17
Рамосу надо в Италию там любят футболистов в возрасте и в хорошей форме
532pw4a29kkk
532pw4a29kkk
вчера в 19:26
Не хотят Рамосу настроение сейчас портить.
shur
shur
вчера в 17:33
...а не ушёл бы, сегодня ещё шажок к финалу сделал! Ждём в
22.00 сегодня Реал - Челси!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:25
Понять ПСЖ можно - 37 лет Рамосу.
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