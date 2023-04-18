ПСЖ отложит вопрос продления контракта с Рамосом до чемпионства

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вчера, 17:19

ПСЖ не будет обсуждать продление контракта с защитником до тех пор, пока команда не станет чемпионом в Лиге 1. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Отмечается, что игрой футболиста доволен президент парижан , но он не станет торопиться в вопросе нового соглашения. Сам испанец хочет отыграть на высоком уровне ещё как минимум год, а также попробовать выиграть Лигу чемпионов.

В текущем сезоне на счету 37-летнего Рамоса 38 матчей во всех турнирах, 3 гола и 1 результативная передача.