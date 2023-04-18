Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыИспания. Примера 2022/2023

Анчелотти: «Я ожидаю, что Кроос закончит карьеру в „Реале“»

сегодня, 00:50

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о возможном продлении контракта с полузащитником Тони Кроосом.

Кроос — легенда клуба. Он играет на высшем уровне. Новый контракт? Я ожидаю, что Тони точно завершит свою карьеру здесь, в «Реале».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Арсенал» приостановил переговоры о новом контракте Артеты
16 апреля
СлухиСтало известно, на какой срок Кроос продлит контракт с «Реалом»
16 апреля
СлухиПродление контракта Крооса с «Реалом» находится на завершающей стадии
16 апреля
Живая легенда и полезный ветеран. Они могут уйти бесплатно
15 апреляСергей Иванов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии3
Хави высказался о возможном продлении контракта Бускетса с «Барселоной»
15 апреля
Официально«Сельта» расторгла контракт с вратарём, перешедшим в команду в феврале
15 апреля
Сортировать
Все комментарии
shur
shur ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 09:33, ред.
...интересно, но болезненно, это как у человека, перезагрузка мозга, мыслей, деяний,
три кита базовых !!! КроМодБен...!!!
Rupertt
Rupertt
сегодня в 08:09
Кроос до конца карьеры будет только в Реал М, это можно сказать его дом, даже за сборную особо не играет.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 07:55, ред.
В его возрасте еще рано говорить о завершении карьеры, но чтобы предлагать ему продление контракта, надо знать мнение Главного тренера, а Анчелотти еще сам не знает останется ли он в Реале по окончании сезона.
ОПС
ОПС
сегодня в 07:38
Раз главный тренер заинтересован в том, что бы игрок остался, то другое просто вряд ли возможно.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:34, ред.
Кроос как и Модрич скорее всего завершат свои славные карьеры именно в Мадридском Реале. Немец сам говорил, что хочет завершить карьеру игрока уже после этого сезона, но видимо старина Анчи и Перес уговорили Тони поиграть еще годик, а там со всеми почестями проводят на пенсию.....
Вообще, интнресно будет посмотреть как будет строиться новый Реал....скоро уйдут Модрич, Кроос,Бензема, Начо и Асенсио уже по окончанию этого сезона покинут клуб, так что ожидается большая перестройка
Варвар7
Варвар7
сегодня в 06:56
Карло как правило всегда высказывается хорошо о своих игроках.
Рaтмир
Рaтмир
сегодня в 06:49
Правильное решение пусть доигрывает в Реале
ABir
ABir
сегодня в 05:58
Вряд ли Тони стоит под занавес карьеры искать новый клуб, ведь у него в Реале все хорошо. А что будет в другом клубе, большой вопрос
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 04:20
«Реал» ответил на слова президента «Барселоны» о том, что правящий режим помогал клубу.

Жоан Лапорта во время пресс-конференции, посвященной выплатам каталонцев вице-президенту технического судейского комитета Испании (CTA) Хосе Марии Энрикеса Негрейры, заявил об участии «Реала» в деле: «Клуб, который считался командой режима, чувствует себя ущемленным. 70 лет большинство президентов CTA были связаны с Мадридом». Также он намекнул на то, что мадридцам систематически помогают арбитры.

На клубном канале «сливочных» Real Madrid TV сегодня вышел ролик с названием «Кто на самом деле был клубом правящего режима?»

В нем перечисляются следующие факты, относящиеся ко времени правления Франсиско Франко (испанский военный и государственный деятель, каудильо («вождь») Испании в 1939-1975 годах – 6):

– Церемонию открытия «Камп Ноу», домашнего стадиона «Барсы», провел один из министров Франко – Хосе Солис Руис;

– «Барселона» сделала Франко почетным сосьо (официальным членом клуба – 6) в 1965 году;

– «Барселона» трижды награждала Франко медалями;

– Франко трижды спасал «Барселону» от банкротства (речь об изменении статуса земельных участков и разрешении строительства на них, что приводит к застройке и повышению ценности актива, который можно продавать гораздо дороже и выправлять финансовое положение);

– «Барселона» 8 раз выиграла Ла Лигу и 9 раз Кубок Генералиссимуса при Франко;

– «Реалу» понадобилось 15 лет, чтобы выиграть первый титул Ла Лиги при режиме Франко;

– Во время Гражданской в*йны были убиты игроки, директора и члены клуба «Мадрида».

Также в ролике приводятся слова бывшего президента «Реала» Сантьяго Бернабеу: «Когда я слышу, что «Реал Мадрид» был командой режима, мне хочется на.рать на отца того, кто так говорит».
wj4s7ydz5mcw
wj4s7ydz5mcw
сегодня в 03:40
Карло в последнее время стал чересчур сентиментален... это годы.
qmmfrhugg6y6
qmmfrhugg6y6
сегодня в 02:54
Пару лет немец ещё запросто в Реале потянет
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:14
Кросс как и Модрич легенды Реала и наверняка будут играть ещё за Реал .
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 