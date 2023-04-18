Анчелотти: «Я ожидаю, что Кроос закончит карьеру в „Реале“»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о возможном продлении контракта с полузащитником Тони Кроосом.
Кроос — легенда клуба. Он играет на высшем уровне. Новый контракт? Я ожидаю, что Тони точно завершит свою карьеру здесь, в «Реале».
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о возможном продлении контракта с полузащитником Тони Кроосом.
Кроос — легенда клуба. Он играет на высшем уровне. Новый контракт? Я ожидаю, что Тони точно завершит свою карьеру здесь, в «Реале».
Вообще, интнресно будет посмотреть как будет строиться новый Реал....скоро уйдут Модрич, Кроос,Бензема, Начо и Асенсио уже по окончанию этого сезона покинут клуб, так что ожидается большая перестройка
Вообще, интнресно будет посмотреть как будет строиться новый Реал....скоро уйдут Модрич, Кроос,Бензема, Начо и Асенсио уже по окончанию этого сезона покинут клуб, так что ожидается большая перестройка