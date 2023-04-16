Стало известно, на какой срок Кроос продлит контракт с «Реалом»

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вчера, 13:59

Полузащитник продлит контракт с «Реалом» до конца сезона 2023/24. Об этом сообщает Marca.

Год назад клуб предложил футболисту новое соглашение, но тогда немец его отклонил, так как хотел убедиться, что будет в необходимой форме, чтобы отыграть ещё один сезон. Теперь Кроос сообщил руководству «сливочных», что хочет и дальше выступать за команду.