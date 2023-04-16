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Стало известно, на какой срок Кроос продлит контракт с «Реалом»

вчера, 13:59

Полузащитник Тони Кроос продлит контракт с «Реалом» до конца сезона 2023/24. Об этом сообщает Marca.

Год назад клуб предложил футболисту новое соглашение, но тогда немец его отклонил, так как хотел убедиться, что будет в необходимой форме, чтобы отыграть ещё один сезон. Теперь Кроос сообщил руководству «сливочных», что хочет и дальше выступать за команду.

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Реал  Кроос Тони
Перевод с marca.com
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Все комментарии
salleeh
salleeh
вчера в 17:31
Кроос специально не выступает за сборную Германии, чтобы не подводить команду, потому что чувствует свой физический потенциал и подходит ответственно к своему делу. Настоящий профессионал…👍
Tiki Taka
Tiki Taka
вчера в 16:53
Кросс порядочный парень! Люди в его возрасте пытаются максимально долгий и выгодный контракт подписать, а он каждый год смотрит в каком форме, и стоит ли ему дальше продолжать играть, он в прошлом году когда ему 32 было, мог бы спокойно на 3-4 года контракт запросить, его позиция позволяет играть на уровне лет до 36. Он не пахарь, не бокс ту бокс, человек держится середины поля, и контролирует полностью игру. Просто лучший на своей позиции!
протон
протон
вчера в 14:14
Даниэль Карвахаль, Лука Модрич, Карим Бензема и Тони Кросс в фильме «Как выиграть всё, потом выиграть всё ещё раз, потом ещё раз, потом состариться и всё равно выиграть всё ещё раз»

Костяк состава от Анчелотти и Зидана — самый долговечный, стабильный и успешный в 21-ом веке.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:03
С возрастными игроками нет смысла долгих контрактов.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:00
Это хорошо для обеих сторон...
Гость
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