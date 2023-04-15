Живая легенда и полезный ветеран. Они могут уйти бесплатно

1681579050

сегодня, 20:17

Месси, Гюндоган и Фирмино остаются свободными агентами.

Предстоящим летом большая группа довольно сильных игроков окажется свободными агентами. Но у каждого из них своя судьба. Испанские СМИ сообщают, что ветераны «Реала» Карим Бензема, Лука Модрич и Тони Кроос близки к продлению контракта на год, а Марко Асенсио – на четыре года. Будущее Нголо Канте в «Челси» и Марко Ройса в дортмундской «Боруссии» под вопросом, но тоже скоро разрешится. У «Манчестер Юнайтед» есть шанс продлить на год вратаря Давида Де Хеа, переговоры в разгаре.

Некоторые игроки точно уйдут. Милан Шкриньяр покинет «Интер», а Дайчи Камада уйдет из франкфуртского «Айнтрахта». Как и полузащитник «Лейпцига» Конрад Лаймер. И все же остается ряд очень ярких и талантливых свободных агентов, судьба которых совершенно не ясна. И решится наверняка в последний момент. Давайте поговорим о них.

Лионель Месси, 35 лет ( ПСЖ )

Пожалуй, это самое громкое имя среди всех свободных агентов. Кажется, что все меньше шансов у ПСЖ продлить контракт с аргентинцем. Лионель не готов понижать свою зарплату в Париже и ждет новых предложений. «Интер Майами» проявляет к нему интерес. Но Месси сам посматривает в сторону «Барселоны». Та ждет, чем разрешится эпопея с финансовыми ограничениями. Поэтому все в подвешенном состоянии. Еще за ситуацией следит «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии. А кто-то предполагает, будто Месси может вернуться в «Ньюэллс Олд Бойз», но вряд ли это реально прямо сейчас.

Маркус Тюрам, 25 лет («Боруссия» М)

Если же выбирать из футболистов, которые еще достаточно молоды, то Тюрам – один из самых перспективных свободных агентов. Начав карьеру в качестве крайнего нападающего, в этом сезоне француз проявил себя как центральный. В составе «Боруссии» он забил 16 мячей в 28 матчах. Его завершение атак еще требует доработки, но он хорошо взаимодействует с полузащитой, опускаясь пониже. Да и подвижность позволяет запутывать защитников. Добавим и мастерство игры головой. Им интересуются многие: от «Интера» до «Манчестер Юнайтед», «Арсенала», «Тоттенхэма», «Челси» и «Ньюкасла».

Обите Н’Дика, 23 года («Айнтрахт» Ф)

Какое-то время назад его связывали с «Ливерпулем». Но это не единственный гранд, интересующийся защитником. Особенно когда сорвались его переговоры о продлении контракта с «Айнтрахтом». В число претендентов добавились «Барселона» и «Арсенал», но сам игрок ждет конца сезона, чтобы принять решение. Это логично, потому что не все интересующиеся топ-клубы будут готовы давать ему сразу место в основном составе.

Юри Тилеманс, 25 лет («Лестер»)

Бельгийский полузащитник будет интересен клубам, которые борются за места в еврокубках или участвуют в них. Его прогрессу помешали травмы, а также в целом плохая форма «Лестера», но о талантах Тилеманса никто не забыл. Юри к своим 25 годам провел больше 500 матчей на высоком уровне, стал рекордным приобретением «Лестера» в 2019 году и не растерял потенциала. Он быстр в обороне и имеет творческий подход в атаке, плюс отлично поставленный удар.

Адриен Рабьо, 28 лет («Ювентус»)

Долгое время Рабьо считали футболистом с большим потенциалом. Но он не торопился его раскрывать, и кто-то стал подозревать, что тот самый потенциал был не так уж и велик. Однако в этом сезоне Рабьо зарекомендовал себя как ключевой исполнитель в сборной Франции и в «Ювентусе». Он здорово прессингует, возвращая владение мячом, а также умно выбирает позиции, выигрывает верховые единоборства и становится лидером в средней линии.

Став чуть более атакующим игроком в «Ювентусе», Рабьо смог довести число своих голов до двузначной величины. Еще не исключено, что туринцы смогут его удержать, но интерес к Адриену проявляет «Манчестер Юнайтед». И он сам хотел бы попробовать себя в Англии.

Роберто Фирмино, 31 год («Ливерпуль»)

В списке Юргена Клоппа бразилец уже не фигурирует как игрок основного состава. Но он один из немногих игроков «Ливерпуля», который в нынешнем сезоне выступает близко к ожидаемому уровню. Энергичный бразилец прессингует, хорошо работает с партнерами в атаке, и его 11 голов в этом сезоне позволили достичь отметки в сотню забитых мячей за клуб. Ему еще есть что предложить лучшим командам Европы, но интерес к Фирмино проявляют клубы из США и Саудовской Аравии.

Илкай Гюндоган, 32 года («Манчестер Сити»)

Полузащитник играет крайне важную роль в команде Хосепа Гвардиолы, который подписал его в 2016 году. Гюндоган внес огромный вклад в успехи «Сити» и до сих пор крайне полезен, но его будущее в клубе находится под вопросом. Главным претендентом на Илкая считается «Барселона». И она явно была бы активнее, если бы понимала, что ей позволят финансовые ограничения. При этом довольно странно, что «Манчестер» что-то сдерживает, чтобы продлить контракт с этим футболистом, явно приносящим много пользы. Конечно, ограничения в продлении договоров тех, кому уже за 30 лет, могут считаться разумными, но исключения должны быть. И если о них говорить, то Гюндоган подходит.

Вилфрид Заха, 30 лет («Кристал Пэлас»)

Заха провел в Премьер-Лиге больше 300 матчей и забил 67 мячей. С интересом к нему топовые клубы связывали очень давно, но он так и оставался в «Кристал Пэлас», будучи одним из самых недооцененных и не проявивших свой потенциал игроков. Он редко получает травмы, он очень быстр и напорист, зарабатывает штрафные и угрожает воротам. Ивуариец и в 30 лет может принести пользу многим клубам. Выгодное предложение из Саудовской Аравии было отклонено, но есть интерес со стороны «Арсенала», «Вест Хэма» и «Ньюкасла».