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«Арсенал» приостановил переговоры о новом контракте Артеты

вчера, 15:42

«Арсенал» приостановил переговоры о новом контракте главного тренера Микеля Артеты.

The Sun сообщает, что «канониры» стремятся избегать любых отвлекающих факторов в борьбе за чемпионство в АПЛ. Отмечается, что за специалистом наблюдают в ПСЖ. Сохраняется неопределённость относительно будущего наставника парижан Кристофа Гальтье. Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи впечатлён работой испанца в лондонской команде.

Контракт Артеты с «Арсеналом» рассчитан до июня 2025 года.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:08, ред.
Во-первых, у Артеты есть еще два года по контракту, так что именно сейчас по ходу этого сезона нет вообще никакого смысла поднимать эту тему.

Во-вторых, если Артета будет получать должную поддержку от Кронке и Ко, то сам согласится на продление контракта, чтобы его проект жил и процветал дальше!

Ну и в-третьих, если все же по окончанию контракт не будет продлен, то сам Артета скорее отдаст предпочтение МС а не ПСЖ.
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:58
Да ну нафиг, прекращайте. Не нужно его отдавать в ПСЖ, ещё один сезон нужно поработать.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:27
Опять чьи-то фантазии.
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:06
Ну тут вообще непонятка какая то.... посмотрим что получится на выходе...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:06
Надо продлить контракт для уверенности Микелю и Арсеналу
Grabovsky
Grabovsky
вчера в 15:50
Не надо Артете в псж уходить. В Арсенале все хорошо складывается.
Гость
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