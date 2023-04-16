«Арсенал» приостановил переговоры о новом контракте Артеты

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вчера, 15:42

«Арсенал» приостановил переговоры о новом контракте главного тренера .

The Sun сообщает, что «канониры» стремятся избегать любых отвлекающих факторов в борьбе за чемпионство в АПЛ . Отмечается, что за специалистом наблюдают в ПСЖ . Сохраняется неопределённость относительно будущего наставника парижан . Президент «Пари Сен-Жермен» впечатлён работой испанца в лондонской команде.

Контракт Артеты с «Арсеналом» рассчитан до июня 2025 года.