«Арсенал» приостановил переговоры о новом контракте Артеты

«Арсенал» приостановил переговоры о новом контракте главного тренера Микеля Артеты.
The Sun сообщает, что «канониры» стремятся избегать любых отвлекающих факторов в борьбе за чемпионство в АПЛ. Отмечается, что за специалистом наблюдают в ПСЖ. Сохраняется неопределённость относительно будущего наставника парижан Кристофа Гальтье. Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи впечатлён работой испанца в лондонской команде.
Контракт Артеты с «Арсеналом» рассчитан до июня 2025 года.
Во-вторых, если Артета будет получать должную поддержку от Кронке и Ко, то сам согласится на продление контракта, чтобы его проект жил и процветал дальше!
Ну и в-третьих, если все же по окончанию контракт не будет продлен, то сам Артета скорее отдаст предпочтение МС а не ПСЖ.
Во-вторых, если Артета будет получать должную поддержку от Кронке и Ко, то сам согласится на продление контракта, чтобы его проект жил и процветал дальше!
Ну и в-третьих, если все же по окончанию контракт не будет продлен, то сам Артета скорее отдаст предпочтение МС а не ПСЖ.