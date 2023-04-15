Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыИспания. Примера 2022/2023

Хави высказался о возможном продлении контракта Бускетса с «Барселоной»

вчера, 17:11

Главный тренер «Барселоны» Хави дал комментарий касательно ситуации с контрактом полузащитника Серхио Бускетса.

Не знаю, будет ли его решение зависеть от возвращения Лео Месси. Это непростой вопрос, со мной тоже такое происходило. Он очень важен для нас, если он останется, то будет одним из наиболее значимых игроков для нас.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиПродление контракта Крооса с «Реалом» находится на завершающей стадии
Сегодня, 10:47
Живая легенда и полезный ветеран. Они могут уйти бесплатно
Вчера, 20:17Сергей Иванов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии2
Официально«Сельта» расторгла контракт с вратарём, перешедшим в команду в феврале
Вчера, 12:37
Распродажа вингеров. «Барса» отказывается от наследника Месси и «голден боя» ради новых трансферов
Вчера, 11:18Максим Тарасов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии8
Слухи«Реал» согласовал новый контракт с Модричем
Вчера, 10:57
В «Химках» рассказали о деталях контракта с Талалаевым
14 апреля
Сортировать
Все комментарии
Икарус
Икарус ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 20:33
Когда вспоминают Барсу 09-12, кто первым приходит на ум при перечислении успехов- Месси, Хавиньеста, Дани Алвеш, кто то вспомнит Пике-Пуйоль, Буски будет на вторых ролях. Сколько было плача, когда уходили Месси с Хавиньестой, а тут-тишина. Хотя он не меньше.Но такова участь игроков защиты и опорников.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:11
Конечно маэстро "недооценён"...

На сей день мну не слышал о работе (или открытии) Академии им. Бускетса...
А товарищу есть чем поделится и передать молодому поколению накопленный, поистине бесценный, без преувеличения будет сказано, опыт...
Назовите футболиста который так виртуозно может гримасничать на поле, корчась в предродовых муках на газоне , изображая неимоверную боль и безукоризненно ловить на этот крючок арбитров?)
И тут же отряхнув портки и испив водицы начинает с новой силой носиться по зеленой поляне...
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Икарус (раскрыть)
вчера в 19:56
Как думаете, почему он недооценён?
Икарус
Икарус
вчера в 18:31
Истинная легенда Барсы, весьма недооценен
shlomo
shlomo
вчера в 17:28
У каждого своя судьба и свои интересы. В т.ч. и у Бускетса. С возрастом есть опасность переоценить свои возможности, желая "продлить молодость", а в результате, вдруг, оказаться посмешищем. Как Пике, к недалёкому примеру.
Правило "главное - вовремя смыться" - никто не опровергнет. Вовремя и выгодно. Тем более, если есть выбор....

Ну а так что, Бускетс так тянет с контрактом, что видимо, ждёт предложение из МЛС. Поехать играть в полсилы, зарабатывая на пенсию. В любом случае поддержу решение легенды Барселоны...
sova147
sova147
вчера в 17:25
А кто будет решать игрок или тренер?
протон
протон
вчера в 17:24
К сожалению не у всех такая ментальность как у Месси. Человек просто сделан из стали, железные нервы и сильный дух:) Сначала пережил в детстве уколы, постоянные переживания и ситуация с организмом закалили его с детства, он стал настоящей машиной, который был способен пережить все неудачи в сборной, а после 34х лет когда большинство футболистов уже на пенсии берет и выдает лучшую игру за сборную!:) Так к чему это я, к тому, что Бускетс не железный человек, он устал и ему пора уже на заслуженный отдых, зачем тратить свои силы когда нет мотивации, пусть уходит он отдал уже все Барселоне и заслужил покой:) А Месси это просто ненасытная машина, таких спортсменов в истории на пальцах одной руки пересчитать можно:)) Я понимаю, что многие из зависти к Аргентинскому гению опять будут проявлять токсичность и писать о нем гадости, но это лишь подтверждает мою правду!:))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 