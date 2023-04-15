Хави высказался о возможном продлении контракта Бускетса с «Барселоной»

Главный тренер «Барселоны» дал комментарий касательно ситуации с контрактом полузащитника .

Не знаю, будет ли его решение зависеть от возвращения Лео Месси. Это непростой вопрос, со мной тоже такое происходило. Он очень важен для нас, если он останется, то будет одним из наиболее значимых игроков для нас.