Хави высказался о возможном продлении контракта Бускетса с «Барселоной»

Главный тренер «Барселоны» Хави дал комментарий касательно ситуации с контрактом полузащитника Серхио Бускетса.
Не знаю, будет ли его решение зависеть от возвращения Лео Месси. Это непростой вопрос, со мной тоже такое происходило. Он очень важен для нас, если он останется, то будет одним из наиболее значимых игроков для нас.
Правило "главное - вовремя смыться" - никто не опровергнет. Вовремя и выгодно. Тем более, если есть выбор....
Ну а так что, Бускетс так тянет с контрактом, что видимо, ждёт предложение из МЛС. Поехать играть в полсилы, зарабатывая на пенсию. В любом случае поддержу решение легенды Барселоны...
Правило "главное - вовремя смыться" - никто не опровергнет. Вовремя и выгодно. Тем более, если есть выбор....
Ну а так что, Бускетс так тянет с контрактом, что видимо, ждёт предложение из МЛС. Поехать играть в полсилы, зарабатывая на пенсию. В любом случае поддержу решение легенды Барселоны...
На сей день мну не слышал о работе (или открытии) Академии им. Бускетса...
А товарищу есть чем поделится и передать молодому поколению накопленный, поистине бесценный, без преувеличения будет сказано, опыт...
Назовите футболиста который так виртуозно может гримасничать на поле, корчась в предродовых муках на газоне , изображая неимоверную боль и безукоризненно ловить на этот крючок арбитров?)
И тут же отряхнув портки и испив водицы начинает с новой силой носиться по зеленой поляне...
На сей день мну не слышал о работе (или открытии) Академии им. Бускетса...
А товарищу есть чем поделится и передать молодому поколению накопленный, поистине бесценный, без преувеличения будет сказано, опыт...
Назовите футболиста который так виртуозно может гримасничать на поле, корчась в предродовых муках на газоне , изображая неимоверную боль и безукоризненно ловить на этот крючок арбитров?)
И тут же отряхнув портки и испив водицы начинает с новой силой носиться по зеленой поляне...