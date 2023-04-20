Правозащитники попросили «Ман Сити» и МЮ убрать с эмблем корабли

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20 апреля 2023, 17:43

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» призвали убрать изображения кораблей с эмблем.

Активисты кампании по борьбе с дискриминацией полагают, что необходимо изучить вопрос возможной связи изображений кораблей с эпохой работорговли. Ранее в СМИ поднимали этот вопрос статьей «Покинуть корабль: позорит ли этот символ рабства Манчестер и его футбольные клубы?» Гед Гребби, генеральный директор футбольной правозащитной организации Show Racism the Red Card, дал комментарий по теме:

Широко задокументировано, что страна получала выгоду от работорговли в Атлантике. Богатство и процветание наших городов и индустрии связаны с работорговлей, по всей Великобритании можно увидеть символы этого. Значимая возможность для борьбы с расизмом в сфере образования – обсуждение вопроса колониализма, долговременного наследия рабства и того, как оно проявляется сегодня.

Футбольные клубы отказались давать комментарии на этот счет. По слухам, менять эмблемы они не планируют.