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Правозащитники попросили «Ман Сити» и МЮ убрать с эмблем корабли

20 апреля 2023, 17:43

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» призвали убрать изображения кораблей с эмблем.

Активисты кампании по борьбе с дискриминацией полагают, что необходимо изучить вопрос возможной связи изображений кораблей с эпохой работорговли. Ранее в СМИ поднимали этот вопрос статьей «Покинуть корабль: позорит ли этот символ рабства Манчестер и его футбольные клубы?» Гед Гребби, генеральный директор футбольной правозащитной организации Show Racism the Red Card, дал комментарий по теме:

Широко задокументировано, что страна получала выгоду от работорговли в Атлантике. Богатство и процветание наших городов и индустрии связаны с работорговлей, по всей Великобритании можно увидеть символы этого.

Значимая возможность для борьбы с расизмом в сфере образования – обсуждение вопроса колониализма, долговременного наследия рабства и того, как оно проявляется сегодня.

Футбольные клубы отказались давать комментарии на этот счет. По слухам, менять эмблемы они не планируют.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:14, ред.
ЗаМечтательная идея. Неплохо было бы её развить...
Я бы, например, правозащитникам порекомендовал ещё и Арсеналом заняться..., чтоб те убрали пушки с эмблем. Если это сделать, тогда казнь сипаев в Индии перестанет именоваться "дьявольским ветром".
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
20 апреля в 23:09
Такими маразмами скоро черный цвет вообще запретят, да и слово это произносить тоже, а всё потому, что ассоциируется с афроамериканцами. В магазине станут говорить: "Продайте мне мрачный айфон" или "буханку мрачного, пожалуйста"
Migelito
Migelito ответ Igo0rek (раскрыть)
20 апреля в 21:08
В точку. Но история циклична. И эти требования и дурацкие высказывания только подхлестут дискриминацию в будущем
Байкал-38
Байкал-38
20 апреля в 19:15
Лучше всего вообще запретить сразу Британию.
Не удивлюсь, что за погоней толерантности и вины они так и сделают однажды.
Evilhuman
Evilhuman ответ УЕСКА (раскрыть)
20 апреля в 19:12
К сожалению в нынешнии времена всеобщего маразма, не удивлюсь если и поменяют
Baggio R.
Baggio R.
20 апреля в 18:42
Вообще-то больше всего с работорговлей ассоциируются негры.А так, все уже давно бы о ней благополучно забыли, если б не постоянные напоминания самих этих правозащитников 🤦
Рaтмир
Рaтмир
20 апреля в 18:38
Маразм крепчает и прогрессирует.... да пусть делают все что угодно.
Igo0rek
Igo0rek ответ Ice van Reed (раскрыть)
20 апреля в 18:33
Приветствую! Спасибо! Удачи вам сегодня)
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Elliada (раскрыть)
20 апреля в 18:20
С Победой!!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Igo0rek (раскрыть)
20 апреля в 18:20
Приветствую! Поздравляю с вчерашней победой!!!
Grizly88
Grizly88
20 апреля в 18:12
Они неподозревают что они сами рабы.
УЕСКА
УЕСКА
20 апреля в 18:10
Это полный бред. Везде им уже расизм мерещится. Конечно клубы не станут менять свои эмблемы. Это узнаваемый бренд.
Igo0rek
Igo0rek
20 апреля в 18:06
Правильно, нужно вообще корабли отменить, все цепи мира отменить, все поля сжечь, ведь на них трудились рабы... Этот мир захлебнется своей толерантностью.
Elliada
Elliada
20 апреля в 18:06
О, да!! Это проблема. Убрав корабли с эмблемы, они сделают мир лучше
ДСА
ДСА
20 апреля в 18:03
Нужно взыскать триллион долларов с Британии в пользу угнетенных в давнее время стран, а то и два триллиона.
Гость
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