Фанаты «Кадиса» оскорбили Рюдигера. Он попросил их сказать ему это в лицо

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер подвергнулся расистским высказываниям после матча Ла Лиги против «Кадиса» (2:0).
Немец подошёл к одной из трибун, чтобы отдать футболку болельщику, который являлся сыном одного из сотрудников «Ромы», за которую Рюдигер ранее выступал. В этот момент фанаты «Кадиса» выкрикивали в адрес футболиста оскорбления на расистской почве с нецензурной бранью.
В ответ Рюдигер жестом показал одному из болельщиков спуститься на поле и сказать ему это в лицо. Успокоить защитника смогли только представители тренерского штаба «Реала».
Дополню лишь . Перестаньте обвинять людей разного цвета кожи, телосложения и по прочим признакам, если человек родился таким! Ничего в этом плохого нет.
Люди, которые себя так ведут, так и не вышли из пещерного века или не слезли с дерева. Увы, таких больше, чем хотелось бы.
Дополню лишь . Перестаньте обвинять людей разного цвета кожи, телосложения и по прочим признакам, если человек родился таким! Ничего в этом плохого нет.
Люди, которые себя так ведут, так и не вышли из пещерного века или не слезли с дерева. Увы, таких больше, чем хотелось бы.