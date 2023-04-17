Фанаты «Кадиса» оскорбили Рюдигера. Он попросил их сказать ему это в лицо

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вчера, 18:20

Защитник «Реала» подвергнулся расистским высказываниям после матча Ла Лиги против «Кадиса» (2:0).

Немец подошёл к одной из трибун, чтобы отдать футболку болельщику, который являлся сыном одного из сотрудников «Ромы», за которую Рюдигер ранее выступал. В этот момент фанаты «Кадиса» выкрикивали в адрес футболиста оскорбления на расистской почве с нецензурной бранью.

В ответ Рюдигер жестом показал одному из болельщиков спуститься на поле и сказать ему это в лицо. Успокоить защитника смогли только представители тренерского штаба «Реала».