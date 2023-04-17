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Фанаты «Кадиса» оскорбили Рюдигера. Он попросил их сказать ему это в лицо

вчера, 18:20
КадисЛоготип футбольный клуб Кадис0 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер подвергнулся расистским высказываниям после матча Ла Лиги против «Кадиса» (2:0).

Немец подошёл к одной из трибун, чтобы отдать футболку болельщику, который являлся сыном одного из сотрудников «Ромы», за которую Рюдигер ранее выступал. В этот момент фанаты «Кадиса» выкрикивали в адрес футболиста оскорбления на расистской почве с нецензурной бранью.

В ответ Рюдигер жестом показал одному из болельщиков спуститься на поле и сказать ему это в лицо. Успокоить защитника смогли только представители тренерского штаба «Реала».

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shur
shur ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 09:30
...спасибо, исправился...!
112910415
112910415
сегодня в 08:31
такие встречаются повсюду
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:13
Подобное поведение конечно недопустимо. Расистские оскорбления - это очень серьезное нарушение. Сейчас строго с этим борются. Скорее всего Кадис накажут дисквалификацией стадиона.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:30
После проигрыша любимой команды некоторые болельщики забывают о приличии и сгоняют гнев на окружающих...
протон
протон
вчера в 21:19
Культура боления у многих трактуется абсолютно не верно. Многие приходят на стадион не столько поддерживать свою команду, сколько оскорблять команду соперника и их игроков. Да и зачем это делать после матча? Нужно достойно принимать поражение своей команды.
Дополню лишь . Перестаньте обвинять людей разного цвета кожи, телосложения и по прочим признакам, если человек родился таким! Ничего в этом плохого нет.
Люди, которые себя так ведут, так и не вышли из пещерного века или не слезли с дерева. Увы, таких больше, чем хотелось бы.
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:41
Что за звери, люди каменного периода, стыдно за них. И таких полно, всех не накажешь, карма всегда ждёт за углом.
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:21, ред.
Не красит это фанатов Кадиса.... не нужно нагнетать ситуацию.
Гость
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