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ГлавнаяНовостиРасизм: борьба и паранойяФранция. Лига 1 2022/2023

Гальтье может получить 3 года тюрьмы, если докажут обвинения в расизме

вчера, 18:59

В прошлую пятницу было начато расследование в связи с обвинениями в адрес главного тренера ПСЖ Кристофа Гальтье.

Ранее бывший спортивный директор «Ниццы» Жюльен Фурнье в электронном письме сообщил, что специалист использовал расистские и антимусульманские высказывания во время работы в этом клубе. В поддержку тренера высказывались в различных командах, которых он ранее возглавлял.

По информации RMC Sport, были проведены обыски, а также допрошен председатель «Ниццы» Жан-Пьер Ривер.

Если обвинения в отношении Гальтье будут доказаны, наставнику парижан грозит до трёх лет лишения свободы и штраф в размере 45 тысяч евро. Отмечается, что расследование займёт время.

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Все комментарии
Иван Стаканов
Иван Стаканов ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 08:51
Чтобы паспорт получить это в Зенит надо) Там недельки две и все на мази))
Tex
Tex
сегодня в 01:55
Самое время беспокоится за стоящих на коленях французов, что сами себя истребляют)) Можно дать им пару уроков о гражданском праве и собственном достоинстве))
Agеnt 47
Agеnt 47
вчера в 22:52
Еще один тренер чья судьба разрушается при переходе обузы.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:53
Вот это поворот.
Теперь Кристофор должен каждую игру стоять на одном колене, если в команде соперника есть хотя бы один негритенок!
Великий Пуховик
Великий Пуховик ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:34
Такой же вопрос сразу возник. Надеялись услышать эхо расизма? Отзвуки антимусульманских высказываний? Может быть ожидали, что его слова отпечатаются на стенах?
Вообще ощущение такое, что в новости причина перепутана со следствием. Моя версия такова: в офисе Ниццы были обыски, допрашивали председателя, а бывший спортдир, чтобы отвести взор от чего-то более важного, слил бывшего главного тренера.
протон
протон
вчера в 20:22
Французы встали н путь самоистребления.
А ведь как хорошо у них начиналось: "Свобода, равенство, братство!" под звуки "Марсельезы" ...
За Гальтье должна вступиться Ле Пен!
протон
протон
вчера в 20:20
«В офисе Ниццы провели обыски»
А че искали ? Белый балахон с колпаком?))
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:56
Давай переезжай в Россию, паспорт получишь и Спартак будешь тренеровать !)
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