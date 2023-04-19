Гальтье может получить 3 года тюрьмы, если докажут обвинения в расизме

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вчера, 18:59

В прошлую пятницу было начато расследование в связи с обвинениями в адрес главного тренера ПСЖ .

Ранее бывший спортивный директор «Ниццы» Жюльен Фурнье в электронном письме сообщил, что специалист использовал расистские и антимусульманские высказывания во время работы в этом клубе. В поддержку тренера высказывались в различных командах, которых он ранее возглавлял.

По информации RMC Sport, были проведены обыски, а также допрошен председатель «Ниццы» Жан-Пьер Ривер.

Если обвинения в отношении Гальтье будут доказаны, наставнику парижан грозит до трёх лет лишения свободы и штраф в размере 45 тысяч евро. Отмечается, что расследование займёт время.