Гальтье может получить 3 года тюрьмы, если докажут обвинения в расизме

В прошлую пятницу было начато расследование в связи с обвинениями в адрес главного тренера ПСЖ Кристофа Гальтье.
Ранее бывший спортивный директор «Ниццы» Жюльен Фурнье в электронном письме сообщил, что специалист использовал расистские и антимусульманские высказывания во время работы в этом клубе. В поддержку тренера высказывались в различных командах, которых он ранее возглавлял.
По информации RMC Sport, были проведены обыски, а также допрошен председатель «Ниццы» Жан-Пьер Ривер.
Если обвинения в отношении Гальтье будут доказаны, наставнику парижан грозит до трёх лет лишения свободы и штраф в размере 45 тысяч евро. Отмечается, что расследование займёт время.
Теперь Кристофор должен каждую игру стоять на одном колене, если в команде соперника есть хотя бы один негритенок!
Теперь Кристофор должен каждую игру стоять на одном колене, если в команде соперника есть хотя бы один негритенок!
Вообще ощущение такое, что в новости причина перепутана со следствием. Моя версия такова: в офисе Ниццы были обыски, допрашивали председателя, а бывший спортдир, чтобы отвести взор от чего-то более важного, слил бывшего главного тренера.
Вообще ощущение такое, что в новости причина перепутана со следствием. Моя версия такова: в офисе Ниццы были обыски, допрашивали председателя, а бывший спортдир, чтобы отвести взор от чего-то более важного, слил бывшего главного тренера.
А ведь как хорошо у них начиналось: "Свобода, равенство, братство!" под звуки "Марсельезы" ...
За Гальтье должна вступиться Ле Пен!
А ведь как хорошо у них начиналось: "Свобода, равенство, братство!" под звуки "Марсельезы" ...
За Гальтье должна вступиться Ле Пен!
А че искали ? Белый балахон с колпаком?))
А че искали ? Белый балахон с колпаком?))