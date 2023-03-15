Глава Бразильской конфедерации футбола: «Мы обязаны бороться с расизмом»

Президент Бразильской конфедерации футбола ( CBF ) Эдналдо Родригес дал комментарий касательно проявления расизма в адрес нападающего «Реала» .

Мы озадачены. Нельзя допустить, чтобы такой спортсмен, как Винисиус, почти каждую неделю подвергался расистским оскорблениям. Мы сообщили об этом испанской федерации, поскольку это неправильно. Правительство обратилось к нам, и министр юстиции Бразилии направил письмо министру юстиции Испании, чтобы он располагал информацией о ситуации и принял меры.

Мы обязаны решительно бороться с расизмом. Ситуация повторяется вновь и вновь. Мы обратимся во все суды, чтобы защитить Винисиуса или любого другого бразильского спортсмена, которого оскорбляют.