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Глава Бразильской конфедерации футбола: «Мы обязаны бороться с расизмом»

15 марта 2023, 21:22

Президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эдналдо Родригес дал комментарий касательно проявления расизма в адрес нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора.

Мы озадачены. Нельзя допустить, чтобы такой спортсмен, как Винисиус, почти каждую неделю подвергался расистским оскорблениям. Мы сообщили об этом испанской федерации, поскольку это неправильно. Правительство обратилось к нам, и министр юстиции Бразилии направил письмо министру юстиции Испании, чтобы он располагал информацией о ситуации и принял меры.

Мы обязаны решительно бороться с расизмом. Ситуация повторяется вновь и вновь. Мы обратимся во все суды, чтобы защитить Винисиуса или любого другого бразильского спортсмена, которого оскорбляют.

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sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:44
Боритесь, кто ж против.
Союзник противников
Союзник противников
15 марта в 22:27
ПРавильно,хватит нас называть белыми обезьянами!!!
drug01
drug01
15 марта в 22:06
С этим бороться уже давно но результат не очень
izrafel
izrafel
15 марта в 21:41
Наверное обязаны не только ВЫ... и Вы попробуйте это объяснить другим странам
Гость
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