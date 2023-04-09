Матч МЛС был прерван из расистских оскорблений в адрес одного из игроков

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вчера, 14:16

Матч МЛС «Нью-Йорк Рэд Буллз» — «Сан-Хосе Эртквейкс» (1:1) был прерван на 20 минут.

Нападающий «быков» на 54-й минуте встречи позволил себе расистское высказывание в адрес игрока гостей .