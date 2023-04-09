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Матч МЛС был прерван из расистских оскорблений в адрес одного из игроков

вчера, 14:16
Нью-Йорк Рэд БуллзЛоготип футбольный клуб Нью-Йорк Рэд Буллз1 : 1Логотип футбольный клуб Сан-Хосе ЭртквейксСан-Хосе ЭртквейксМатч завершен

Матч МЛС «Нью-Йорк Рэд Буллз» — «Сан-Хосе Эртквейкс» (1:1) был прерван на 20 минут.

Нападающий «быков» Данте Ванзейр на 54-й минуте встречи позволил себе расистское высказывание в адрес игрока гостей Джереми Эбобиссе.

МЛС и «Нью-Йорк Рэд Буллз» уже опубликовали заявления, в которых осудили поступок игрока. Будет проведено расследование. Оба клуба выразили готовность бороться с расизмом.

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Все комментарии
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:47
Там с оружием ходит каждый 3, попробуй кому-нибудь что-то сказать.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 15:14
Какие оскорбления могут звучать в самой свободной и толерастной стране мира???
Наверное : "ты натурал!"... "ты не прооперированный"..."ты ни разу не спал с мужиком"..."ты белая обезьяна"???
Listoff
Listoff
вчера в 14:58
И это в стране высокой демократии...
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:45
Ну все... давайте вставать на оба колена... совсем офигели это демократы...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:32
Скоро уже отстреливать начнут !
Гость
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