Матч МЛС был прерван из расистских оскорблений в адрес одного из игроков

Матч МЛС «Нью-Йорк Рэд Буллз» — «Сан-Хосе Эртквейкс» (1:1) был прерван на 20 минут.
Нападающий «быков» Данте Ванзейр на 54-й минуте встречи позволил себе расистское высказывание в адрес игрока гостей Джереми Эбобиссе.
МЛС и «Нью-Йорк Рэд Буллз» уже опубликовали заявления, в которых осудили поступок игрока. Будет проведено расследование. Оба клуба выразили готовность бороться с расизмом.
Наверное : "ты натурал!"... "ты не прооперированный"..."ты ни разу не спал с мужиком"..."ты белая обезьяна"???
Наверное : "ты натурал!"... "ты не прооперированный"..."ты ни разу не спал с мужиком"..."ты белая обезьяна"???