К хавбеку «Краснодара» Кривцову есть интерес из Испании

Агент полузащитника «Краснодара» Младен Гргич рассказал об интересе к игроку со стороны иностранных клубов.

К Кривцову есть интерес из-за рубежа, очень много интереса. Я не хотел говорить с «Краснодаром», чтобы не беспокоить их, но интерес действительно есть. Никита — отличный футболист, он хорошо играет в этом сезоне. Его хотят многие команды высокого уровня. Испания? Да, оттуда есть конкретный интерес. У меня там выступает ещё один футболист, и могу сказать, что в Испании хорошо знают про Кривцова.