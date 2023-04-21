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К хавбеку «Краснодара» Кривцову есть интерес из Испании

вчера, 14:56

Агент полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова Младен Гргич рассказал об интересе к игроку со стороны иностранных клубов.

К Кривцову есть интерес из-за рубежа, очень много интереса. Я не хотел говорить с «Краснодаром», чтобы не беспокоить их, но интерес действительно есть. Никита — отличный футболист, он хорошо играет в этом сезоне. Его хотят многие команды высокого уровня. Испания? Да, оттуда есть конкретный интерес. У меня там выступает ещё один футболист, и могу сказать, что в Испании хорошо знают про Кривцова.

В текущем сезоне 20-летний хавбек провёл 26 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.

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Все комментарии
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
вчера в 23:28
Раньше такое называлось УТКОЙ. Какой-то бред, обязательно без конкретики, но с намеком на тайное знание. Цель - пофиг чем заполнить объем и напомнить о себе.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 18:17
Это очень,очень известный клуб,но название его я вам не скажу,ибо вам оно ни о чём не говорит.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 15:52
Надеюсь, его возьмут в европейский клуб, который бы давал ему регулярную игровую практику. а оттуда уже можно и в еврокубки попасть
j29vxct9xfzt
j29vxct9xfzt
вчера в 15:22
Для сегунды может и подошёл бы Никитос
Гость
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