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Кейта Бальде отреагировал на информацию о возможном уходе из «Спартака»

вчера, 11:59

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде прокомментировал слухи о том, что он может покинуть «красно-белых» после окончания текущего сезона.

Говорят, что я могу уехать летом? Не верьте. Мне нравится в «Спартаке», я уважаю этот клуб. Мне здесь очень помогали в тяжёлый период времени. Мне правда нравится Россия, Москва и люди вокруг, в команде у нас отличная атмосфера. Всё в порядке, слава Богу.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:57
Дружественный симбиоз. Мы рады и ждем от него уверенной игры.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ urr4te92ugd2 (раскрыть)
вчера в 13:08
Не такой он уж бальда,чтоб отчалить в никуда.
urr4te92ugd2
urr4te92ugd2 ответ Василий 50 (раскрыть)
вчера в 12:44
Согласен полностью, он не такой дурак чтобы уйти....
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 12:35
Это он ещё не видел стоимости бананов!
нечитайло
нечитайло
вчера в 12:26
Может не может, ромашка
Василий 50
Василий 50
вчера в 12:15
Зачем ему уходить?
В Спартаке ему платят хорошие деньги.
В любом другом клубе будет меньше.
5b3yad4zcva7
5b3yad4zcva7
вчера в 12:11
Он нигде не нужен, так с чего ему уходить?
Гость
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