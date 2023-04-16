Кейта Бальде отреагировал на информацию о возможном уходе из «Спартака»

Нападающий «Спартака» прокомментировал слухи о том, что он может покинуть «красно-белых» после окончания текущего сезона.

Говорят, что я могу уехать летом? Не верьте. Мне нравится в «Спартаке», я уважаю этот клуб. Мне здесь очень помогали в тяжёлый период времени. Мне правда нравится Россия, Москва и люди вокруг, в команде у нас отличная атмосфера. Всё в порядке, слава Богу.