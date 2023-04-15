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Агент Миранчука сообщил об интересе к игроку со стороны многих клубов

вчера, 14:42

Менеджер по коммуникациям футбольного агентства GG11 Мирко Левати рассказал о будущем полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, который является его клиентом.

27-летний россиянин арендован «Торино» до конца сезона с опцией необязательного выкупа.

Мы ещё ничего не обсуждали. Сейчас многие команды из Италии и Европы заинтересованы в Алексее. У него есть хорошие варианты для рассмотрения. Но пока он думает только о «Торино». Посмотрим, что будет ближе к лету. Хочет ли Алексей остаться в команде? Не могу сказать.

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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 16:08
И за этим очередь из клубов выстроилась,все пощупать хотят и убедиться,что это тоже русский.
ДСА
ДСА
вчера в 15:59
В Торино он доказал свою состоятельность.
Boricku
Boricku
вчера в 15:57
Золотой мячъ получит
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:53
На трансфермаркте в настоящее время указано что его агентом является Вадим Шпинёв......
А кто этот Леватти - непонятно....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:50
Ну в этом и заключается работа агента - подогревать интерес...
Гость
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