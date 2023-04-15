Агент Миранчука сообщил об интересе к игроку со стороны многих клубов

Менеджер по коммуникациям футбольного агентства GG11 Мирко Левати рассказал о будущем полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, который является его клиентом.
27-летний россиянин арендован «Торино» до конца сезона с опцией необязательного выкупа.
Мы ещё ничего не обсуждали. Сейчас многие команды из Италии и Европы заинтересованы в Алексее. У него есть хорошие варианты для рассмотрения. Но пока он думает только о «Торино». Посмотрим, что будет ближе к лету. Хочет ли Алексей остаться в команде? Не могу сказать.
А кто этот Леватти - непонятно....
А кто этот Леватти - непонятно....