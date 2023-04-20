«Спартак» готов продать летом одного из нападающих

Нападающий Шамар Николсон летом может покинуть «Спартак».
«Красно-белые» готовы расстаться с футболистом за 5-6 миллионов евро. Москвичи также могут отпустить игрока в аренду с правом выкупа.
Шамар забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу в 17 матчах РПЛ.
Когда он приходил его расписывали так, как будто купили звезду мирового уровня, мол вот вот он сейчас как начнёт забивать и всех громить в РПЛ.
По факту же он оказался довольно средним футболистом с большими габаритами.
Спрашивается почему такая "звезда" мирового футбола до 25 лет играли в очень средних командах скромных чемпионатах и его никто из грандов, до Спартака разумеется не купил.
Ответ прост и на поверхности. Отсюда и понятно, что новое руководство хочет избавиться от дорогого балласта даже уйдя в минус.
Когда он приходил его расписывали так, как будто купили звезду мирового уровня, мол вот вот он сейчас как начнёт забивать и всех громить в РПЛ.
По факту же он оказался довольно средним футболистом с большими габаритами.
Спрашивается почему такая "звезда" мирового футбола до 25 лет играли в очень средних командах скромных чемпионатах и его никто из грандов, до Спартака разумеется не купил.
Ответ прост и на поверхности. Отсюда и понятно, что новое руководство хочет избавиться от дорогого балласта даже уйдя в минус.