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«Спартак» готов продать летом одного из нападающих

20 апреля 2023, 18:41

Нападающий Шамар Николсон летом может покинуть «Спартак».

«Красно-белые» готовы расстаться с футболистом за 5-6 миллионов евро. Москвичи также могут отпустить игрока в аренду с правом выкупа.

Шамар забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу в 17 матчах РПЛ.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 09:01
Видели мы ваших "нападающих" в игре с Акроном. Цены им нет в базарный день!
112910415
112910415
вчера в 07:57
верная мысль, однако
Сп62
Сп62
20 апреля в 20:40
Шамара продать, а купить мощного центрального защитника, типа Видича.
КЭТиК
КЭТиК
20 апреля в 20:32
Его цена меньше миллиона, какие 5-6?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
20 апреля в 20:17
В Акрон...в аренду....
Парню нужен прогресс...
протон
протон
20 апреля в 19:46
Кому он нужен за такие деньги, его цена миллиона 3 максимум
Напрасный труд
Напрасный труд
20 апреля в 19:34
Вместе с Абаскалем покинут команду.
Максим Горелов
Максим Горелов
20 апреля в 19:32
Абаскаль: "Ну что, Шамар, поздравляю! В Европу поедешь! Правда, постепенно. Сначала печень. Потом почки..."
Константин Белых
Константин Белых ответ cska1948 (раскрыть)
20 апреля в 19:24
Ну если Соболев с Промесом не нападающие тогда Акинфеев просто сквозняк))
VeniaminS
VeniaminS
20 апреля в 19:21
По России проехать,можно хороших игроков найти.
makkie
makkie
20 апреля в 19:17
К сожалению, Шамар давно ничего путного не показывает.
Думалось, что он уйдет зимой, но остался... видимо, летом действительно уйдет.
8xcdmxg7gqkj
8xcdmxg7gqkj
20 апреля в 19:08
Шамар Николсон очередной провал селекции Спартака.
Когда он приходил его расписывали так, как будто купили звезду мирового уровня, мол вот вот он сейчас как начнёт забивать и всех громить в РПЛ.
По факту же он оказался довольно средним футболистом с большими габаритами.
Спрашивается почему такая "звезда" мирового футбола до 25 лет играли в очень средних командах скромных чемпионатах и его никто из грандов, до Спартака разумеется не купил.
Ответ прост и на поверхности. Отсюда и понятно, что новое руководство хочет избавиться от дорогого балласта даже уйдя в минус.
Варвар7
Варвар7
20 апреля в 19:04
Спартаку надо спокойно разобраться с составом игроков, не принимая поспешных решений.
stanichnik
stanichnik
20 апреля в 19:04
В Ямайке бегуны хорошие, а вот с футболистами, там как-то не задалось.)))
cska1948
cska1948
20 апреля в 19:03
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