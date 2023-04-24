Гвардиола запретил переход Канселу на правах аренды в «Барселону»

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вчера, 21:39

«Барселона» в зимнее трансферное окно хотела заполучить защитника «Манчестер Сити» .

По информации Sport.es, спортивный директор каталонского клуба Матеу Алемани и его коллега из «Сити» Чики Бегиристайн достигли соглашения о переходе игрока на правах аренды, но запрет на проведение сделки установил главный тренер англичан . Канселу в конце января до конца сезона арендовала «Бавария» с правом выкупа. Тем не менее, «сине-гранатовые» намерены подписать португальца летом.