Гвардиола запретил переход Канселу на правах аренды в «Барселону»

«Барселона» в зимнее трансферное окно хотела заполучить защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу.
По информации Sport.es, спортивный директор каталонского клуба Матеу Алемани и его коллега из «Сити» Чики Бегиристайн достигли соглашения о переходе игрока на правах аренды, но запрет на проведение сделки установил главный тренер англичан Хосеп Гвардиола. Канселу в конце января до конца сезона арендовала «Бавария» с правом выкупа. Тем не менее, «сине-гранатовые» намерены подписать португальца летом.
Много будет новостей , как и о банкротстве Барсы и денег нет 😂😂😂
Такой игрок Барсе не помешал бы , но больше надо нападение усиливать , а то оно плачевное
Много будет новостей , как и о банкротстве Барсы и денег нет 😂😂😂
Такой игрок Барсе не помешал бы , но больше надо нападение усиливать , а то оно плачевное