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Гвардиола запретил переход Канселу на правах аренды в «Барселону»

вчера, 21:39

«Барселона» в зимнее трансферное окно хотела заполучить защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу.

По информации Sport.es, спортивный директор каталонского клуба Матеу Алемани и его коллега из «Сити» Чики Бегиристайн достигли соглашения о переходе игрока на правах аренды, но запрет на проведение сделки установил главный тренер англичан Хосеп Гвардиола. Канселу в конце января до конца сезона арендовала «Бавария» с правом выкупа. Тем не менее, «сине-гранатовые» намерены подписать португальца летом.

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avici_liverpool
avici_liverpool
сегодня в 08:34
не хочет портить свой любимый клуб, а своему бывшему клубу подпортил сезон
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 00:11
он заставил его пахать. а как он обленился и начал токсить
3ton
3ton
вчера в 23:11
Конец сезона и многих сватают в Барселону
Много будет новостей , как и о банкротстве Барсы и денег нет 😂😂😂
Такой игрок Барсе не помешал бы , но больше надо нападение усиливать , а то оно плачевное
Ruslan Mereshkov
Ruslan Mereshkov
вчера в 22:26
Пора синему мешку избавиться от этого лысого балласта .
drug01
drug01
вчера в 22:07
Слово тренера закон! А Барселона делает своё дело.... Манит?
Elliada
Elliada
вчера в 21:52
Видимо Гвардиола не хочет отпускать Канселу. Может, даст ему второй шанс. Или ему не нравится, что Барселона переманивает к себе игроков (Бернарду, Гюндоган)
Гость
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