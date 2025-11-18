«Бернли» – «Челси»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1763495886

вчера, 22:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Бернли» – «Челси», который состоится 22 ноября 2025 года.

«Бернли»

«Бернли» вернулся в АПЛ и главной задачей клуба на этот сезон является остаться в АПЛ еще минимум на один футбольный год. На данный момент команда занимает лишь 17 место с 10 баллами и обходит соперника из зоны вылета только по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. В игре с «Челси» на своем поле победить хозяевам будет непросто, но они все равно готовы бороться за баллы.

8 ноября «Бернли» проиграл на выезде «Вест Хэму» (2:3), а первого числа на своем поле уступил «Арсеналу» (0:2).

«Челси»

«Челси» иногда допускает осечки в своих матчах, но старается добиваться побед и пока идет на высоком третьем месте в турнирной таблице АПЛ . Команда набрала 20 очков, но сзади целая группа команда отстает на 1-2 пункта, поэтому лондонский клуб обязан побеждать, чтобы не потерять сразу несколько позиций, что будет рассчитано как провал.

8 ноября «Челси» обыграл в АПЛ на своем поле «Вулверхэмптон» (3:0), а в Лиге чемпионов поделил очки с «Карабахом» (2:2).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Бернли» – 6.2

Ничья – 4.5

Победят «Челси» – 1.5

Статистика

«Челси» выиграл семь из десяти последних поединков во всех турнирах

«Бернли» на своем поле проиграл четыре из десяти встреч за последнее время

Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить, на победу «Челси», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.5. Предполагаем, что «синие» забьют быстрый гол и это поможет им довести весь поединок к победному завершению.