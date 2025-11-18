Top.Mail.Ru
 
 
 
«Бернли» – «Челси»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

вчера, 22:58
Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Бернли» – «Челси», который состоится 22 ноября 2025 года.

«Бернли»

«Бернли» вернулся в АПЛ и главной задачей клуба на этот сезон является остаться в АПЛ еще минимум на один футбольный год. На данный момент команда занимает лишь 17 место с 10 баллами и обходит соперника из зоны вылета только по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. В игре с «Челси» на своем поле победить хозяевам будет непросто, но они все равно готовы бороться за баллы.

8 ноября «Бернли» проиграл на выезде «Вест Хэму» (2:3), а первого числа на своем поле уступил «Арсеналу» (0:2).

«Челси»

«Челси» иногда допускает осечки в своих матчах, но старается добиваться побед и пока идет на высоком третьем месте в турнирной таблице АПЛ. Команда набрала 20 очков, но сзади целая группа команда отстает на 1-2 пункта, поэтому лондонский клуб обязан побеждать, чтобы не потерять сразу несколько позиций, что будет рассчитано как провал.

8 ноября «Челси» обыграл в АПЛ на своем поле «Вулверхэмптон» (3:0), а в Лиге чемпионов поделил очки с «Карабахом» (2:2).

Котировки БК Pinnacle888

  • Победит «Бернли» – 6.2
  • Ничья – 4.5
  • Победят «Челси» – 1.5

Статистика

  • «Челси» выиграл семь из десяти последних поединков во всех турнирах
  • «Бернли» на своем поле проиграл четыре из десяти встреч за последнее время
  • Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить, на победу «Челси», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.5. Предполагаем, что «синие» забьют быстрый гол и это поможет им довести весь поединок к победному завершению.

 
