«Бернли» – «Челси»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Бернли» – «Челси», который состоится 22 ноября 2025 года.
«Бернли»
«Бернли» вернулся в АПЛ и главной задачей клуба на этот сезон является остаться в АПЛ еще минимум на один футбольный год. На данный момент команда занимает лишь 17 место с 10 баллами и обходит соперника из зоны вылета только по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. В игре с «Челси» на своем поле победить хозяевам будет непросто, но они все равно готовы бороться за баллы.
8 ноября «Бернли» проиграл на выезде «Вест Хэму» (2:3), а первого числа на своем поле уступил «Арсеналу» (0:2).
«Челси»
«Челси» иногда допускает осечки в своих матчах, но старается добиваться побед и пока идет на высоком третьем месте в турнирной таблице АПЛ. Команда набрала 20 очков, но сзади целая группа команда отстает на 1-2 пункта, поэтому лондонский клуб обязан побеждать, чтобы не потерять сразу несколько позиций, что будет рассчитано как провал.
8 ноября «Челси» обыграл в АПЛ на своем поле «Вулверхэмптон» (3:0), а в Лиге чемпионов поделил очки с «Карабахом» (2:2).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Бернли» – 6.2
- Ничья – 4.5
- Победят «Челси» – 1.5
Статистика
- «Челси» выиграл семь из десяти последних поединков во всех турнирах
- «Бернли» на своем поле проиграл четыре из десяти встреч за последнее время
- Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить, на победу «Челси», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.5. Предполагаем, что «синие» забьют быстрый гол и это поможет им довести весь поединок к победному завершению.