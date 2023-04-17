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ГлавнаяНовостиЗаграница: аренда игроковИталия. Серия А 2022/2023

Лукаку уйдёт из «Интера» по окончании текущего сезона

вчера, 12:28

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку, на правах аренды выступающий за «Интер», покинет миланский коллектив по окончании сезона. Итальянцы решили не выкупать права на бельгийца.

«Нерадзурри» потратили 20 миллионов евро на аренду игрока, в «Интере» считают, что эта сумма не соответствует качеству игры футболиста. Миланцы уже ищут нового нападающего.

По слухам, игрок «Ливерпуля» Роберто Фирмино и футболист «Тигре» Матео Ретеги могут пополнить состав миланцев. Другим вариантом является Лоис Опенда из «Ланса».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:29
придется в коридоре постоять пока какой-нибудь шкафчик освободится в раздевалке.
sova147
sova147
вчера в 14:46
Он который год собирается уходить и кто его ждёт????
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 14:08
В ожидании нового клуба и лабзания гербов!))
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:12
Блудный сын какой то этот Лукака.
Rupertt
Rupertt
вчера в 12:59
Его давно нужно было отдать, почему его Челси не оставляет играть в основном составе, не нужен потому что. Всегда Лукаку отдают в аренду, на одном месте никак не усидится. Ему нужно было быть защитником, деревянный он просто.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:49
А что,он уже наигрался в Интери?
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