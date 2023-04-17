Лукаку уйдёт из «Интера» по окончании текущего сезона

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вчера, 12:28

Нападающий «Челси» , на правах аренды выступающий за «Интер», покинет миланский коллектив по окончании сезона. Итальянцы решили не выкупать права на бельгийца.

«Нерадзурри» потратили 20 миллионов евро на аренду игрока, в «Интере» считают, что эта сумма не соответствует качеству игры футболиста. Миланцы уже ищут нового нападающего.

По слухам, игрок «Ливерпуля» и футболист «Тигре» могут пополнить состав миланцев. Другим вариантом является Лоис Опенда из «Ланса».