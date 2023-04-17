Лукаку уйдёт из «Интера» по окончании текущего сезона

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку, на правах аренды выступающий за «Интер», покинет миланский коллектив по окончании сезона. Итальянцы решили не выкупать права на бельгийца.
«Нерадзурри» потратили 20 миллионов евро на аренду игрока, в «Интере» считают, что эта сумма не соответствует качеству игры футболиста. Миланцы уже ищут нового нападающего.
По слухам, игрок «Ливерпуля» Роберто Фирмино и футболист «Тигре» Матео Ретеги могут пополнить состав миланцев. Другим вариантом является Лоис Опенда из «Ланса».