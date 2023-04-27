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Аллегри — директорам «Интера»: «Вы — отстой, всё равно финишируете шестыми»

вчера, 14:45
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)1 : 0Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

После ответного матча 1/2 финала Кубка Италии между «Интером» и «Ювентусом» (1:0) произошёл инцидент с участием главного тренера «бьянконери» Массимилиано Аллегри.

Как сообщается, возле раздевалок стадиона «Джузеппе Меацца» специалист крикнул в адрес директоров миланского клуба Джузеппе Маротты и Дарио Баччина:

Вы все — отстой, всё равно финишируете шестыми!

По сумме двух встреч «Интер» победил со счётом 2:1 и вышел в финал турнира. В чемпионате Италии «чёрно-синие» занимают 6-е место после 31-го тура с 54 очками. Туринцы располагаются на 3-й позиции, у них 59 баллов.

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Все комментарии
Zak11
Zak11
вчера в 17:52
Надеюсь Ювентус накажут ещё жёстче. То, что клуб постоянно мутит и мутил раньше - это абсолютно вне всяких правил и законов.
протон
протон
вчера в 16:59
Хочется напомнить г-ну Аллегри, что у "Юве" ДВА кубка ЛЧ, а у "Интера" их ТРИ! И вот ещё из Википедии "Интера": «Интер» — единственная команда в Италии, которая, со дня своего создания, не покидала высший дивизион чемпионата Италии[3]. Клуб выиграл 34 национальных трофея, 19 раз — чемпионат Италии, 8 раз — Кубок Италии и 7 раз — Суперкубок Италии. С 2006 по 2010 год клуб выиграл пять скудетто подряд. «Интер» побеждал в Кубке европейских чемпионов два раза подряд, в 1964 и 1965 годах. В 2010 году выиграл Лигу чемпионов. Клуб также выиграл три Кубка УЕФА, два Межконтинентальных кубка и один Клубный чемпионат мира. «Интернационале» является одним из семи клубов Европы (и единственным итальянским), когда-либо сделавшим так называемый «требл», это произошло в сезоне 2009/10.
Loko57
Loko57
вчера в 16:26
После такого, от всей души желаю чтобы УЕФА их выгнал!!!
q2xpt5mj54f5
q2xpt5mj54f5
вчера в 16:04
Обиделся однако, ещё наверное сопли подтёр и в слезах убежал в душевую.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 15:19
Не, ты не Максимус...
cjqgcxbkgfg8
cjqgcxbkgfg8
вчера в 14:46
Не на шутку отбомбился Максимка
Гость
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