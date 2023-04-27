Аллегри — директорам «Интера»: «Вы — отстой, всё равно финишируете шестыми»

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вчера, 14:45

После ответного матча 1/2 финала Кубка Италии между «Интером» и «Ювентусом» (1:0) произошёл инцидент с участием главного тренера «бьянконери» .

Как сообщается, возле раздевалок стадиона «Джузеппе Меацца» специалист крикнул в адрес директоров миланского клуба и :

Вы все — отстой, всё равно финишируете шестыми!

По сумме двух встреч «Интер» победил со счётом 2:1 и вышел в финал турнира. В чемпионате Италии «чёрно-синие» занимают 6-е место после 31-го тура с 54 очками. Туринцы располагаются на 3-й позиции, у них 59 баллов.