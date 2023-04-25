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Игрок «Торпедо» рассказал, почему тренер отстранил его от тренировок

вчера, 14:36

Полузащитник «Торпедо» Равиль Нетфуллин рассказал, почему главный тренер клуба Пеп Клотет отстранил его от тренировок с командой.

Да, Пеп Клотет отстранил меня перед тренировкой с командой. Причина? Я бы не назвал это причиной. Им были произнесены следующие слова: «Ты отстранён от тренировочного процесса по причине того, что вносишь негатив в коллектив». Вот и всё. Я пытался спросить, какие аргументы у данного решения, но Клотет встал и ушёл. Это его решение и его право. После этой ситуации диалога с главным тренером не было — только с президентом клуба.

Я общался с Ярославом Савиным (президентом клуба), он спросил об этой ситуации — всё ему рассказал. Пока буду тренироваться с молодёжной командой. Посмотрим, как дальше будут развиваться события. Есть разные варианты.

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Все комментарии
Dima salev
Dima salev
вчера в 21:05
Наши футболисты нажрались. Солдат спить служба идёт. Живут по контракту не хотят играть и мучить себя
112910415
112910415
вчера в 20:07
что ж, решать тренеру !
пока про него самого не решили ... )
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:23
Он ещё не знает как у нас сливают тренеров....)
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:58
Либо он, либо тренер. Другого пути нет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:46
Клотет не видит Нетфуллина в ФНЛ....
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:23
Наверное всё таки у Клотета не всё получается в Торпедо?...)
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 16:10
Пеп Клозет оказался таким же безполезным физруком как его лысый теска из Манчестора
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:40
"показательная порка", чтобы другим неповадно было.
Baggio R.
Baggio R. ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 15:12
Так это не его, а другого за улыбку выгнали.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:52
С улыбкой встречает пердив). Чё плохого? Это, как смерть. Орден давать надо!!!
2vvhe5b9bxkr
2vvhe5b9bxkr
вчера в 14:52
Походу заезжий ишпашка начудит и скроется в неизвестном направлении.
memphis
memphis
вчера в 14:40
Может он его в очереди в столовой обошёл?)
Гость
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