Игрок «Торпедо» рассказал, почему тренер отстранил его от тренировок

Полузащитник «Торпедо» рассказал, почему главный тренер клуба отстранил его от тренировок с командой.

Да, Пеп Клотет отстранил меня перед тренировкой с командой. Причина? Я бы не назвал это причиной. Им были произнесены следующие слова: «Ты отстранён от тренировочного процесса по причине того, что вносишь негатив в коллектив». Вот и всё. Я пытался спросить, какие аргументы у данного решения, но Клотет встал и ушёл. Это его решение и его право. После этой ситуации диалога с главным тренером не было — только с президентом клуба.

Я общался с Ярославом Савиным (президентом клуба), он спросил об этой ситуации — всё ему рассказал. Пока буду тренироваться с молодёжной командой. Посмотрим, как дальше будут развиваться события. Есть разные варианты.