Трёх футболистов «Торпедо» исключили из командного чата

Игроки «Торпедо» Илья Кутепов, Юрий Журавлёв и Равиль Нетфуллин были удалены из командного чата «чёрно-белых» в мессенджере.
По информации «Матч ТВ», решение об этом было принято совместно главным тренером Пепом Клотетом и президентом клуба Ярославом Савиным.
Также испанский специалист провёл общее собрание, на котором потребовал минимизировать общение административного и медицинского штабов со всеми футболистами, потому что персонал плохо влияет на атмосферу и дисциплину, расхолаживает игроков. В частности, речь идёт о большом количестве шуток и улыбок.
Напомним, ранее Кутепова и Нетфуллина отправили во вторую команду «автозаводцев», а Журавлёва выгнали с тренировки.
Так они же домой возвращаются, в пердив родной! Как же тут без веселья?
И вообще, лучше б за водочкой сбегал!
Так они же домой возвращаются, в пердив родной! Как же тут без веселья?
И вообще, лучше б за водочкой сбегал!