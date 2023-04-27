Трёх футболистов «Торпедо» исключили из командного чата

1682594348

вчера, 14:19

Игроки «Торпедо» , и были удалены из командного чата «чёрно-белых» в мессенджере.

По информации «Матч ТВ», решение об этом было принято совместно главным тренером и президентом клуба Ярославом Савиным.

Также испанский специалист провёл общее собрание, на котором потребовал минимизировать общение административного и медицинского штабов со всеми футболистами, потому что персонал плохо влияет на атмосферу и дисциплину, расхолаживает игроков. В частности, речь идёт о большом количестве шуток и улыбок.

Напомним, ранее Кутепова и Нетфуллина отправили во вторую команду «автозаводцев», а Журавлёва выгнали с тренировки.