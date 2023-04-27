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Трёх футболистов «Торпедо» исключили из командного чата

вчера, 14:19

Игроки «Торпедо» Илья Кутепов, Юрий Журавлёв и Равиль Нетфуллин были удалены из командного чата «чёрно-белых» в мессенджере.

По информации «Матч ТВ», решение об этом было принято совместно главным тренером Пепом Клотетом и президентом клуба Ярославом Савиным.

Также испанский специалист провёл общее собрание, на котором потребовал минимизировать общение административного и медицинского штабов со всеми футболистами, потому что персонал плохо влияет на атмосферу и дисциплину, расхолаживает игроков. В частности, речь идёт о большом количестве шуток и улыбок.

Напомним, ранее Кутепова и Нетфуллина отправили во вторую команду «автозаводцев», а Журавлёва выгнали с тренировки.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 10:46
Спартак тоже объявлял ..без мата на поле и трибунах))))
112910415
112910415
вчера в 21:05
хм ... тоталитарное сознание у европейца
memphis
memphis
вчера в 20:25
Покинули чат, чат... Чат... Чат)))
Дед-Рони
Дед-Рони
вчера в 20:12
как можно шутить и лыбиться в их случае. все правильно сделано, гнать всех метлой
t94gm85fdyb6
t94gm85fdyb6
вчера в 16:05
Скоро Торпедо удалят из командного чата РПЛ.
6mjafn5xyqu3
6mjafn5xyqu3
вчера в 15:21
В частности, речь идёт о большом количестве шуток и улыбок.

Так они же домой возвращаются, в пердив родной! Как же тут без веселья?

И вообще, лучше б за водочкой сбегал!

ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:12
Давно пора было гайки закрутить.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:10
Профессионалы кругом. На краю обрыва и смехуечки. Видимо для них это мелочь. С таким настроем, равнодушием им не сплотиться. Тут сами игроки должны указать, типа "чего ржете, настроение хорошее?". Если есть таковые.
Giovanny
Giovanny
вчера в 14:24
Как они посмели так поступать с самим ЗМСом?
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:22
Такими действиями тренер "здоровую атмосферу" в клубе не наладит.
Гость
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