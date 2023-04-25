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Тренер «Торпедо» выгнал игрока с тренировки, потому что он часто улыбался

вчера, 12:52

Главный тренер «Торпедо» Пеп Клотет отправил во вторую команду защитника Илью Кутепова и полузащитника Равиля Нетфуллина.

Кроме того, по данным источника, испанский специалист выгнал с тренировки Юрия Журавлёва, потому что игрок слишком часто улыбался во время занятия.

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Все комментарии
FenixSL
FenixSL ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:00
куда еще сильнее навредить?)
приехал заработать да пожить в красотах России
замечательно так то)
FenixSL
FenixSL
вчера в 21:00
странно что испанец так реагирует
у нас в целом на улыбку люди негативно реагируют
предполагая издевку, иронию
FC RSM
FC RSM
вчера в 19:34
Ещё бы - после поражения от главного конкурента по вылету, на последнем месте, да ещё такой отрыв - смеяться будет чуть ли не преступление.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:13
Это у них Смех сквозь слезы...))))
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 18:14
С таким раскладом,испанец долго не протянет,так команду можно настроить против себя,нужно было выяснить причину,что употребил игрок,какое вещество,может мельдония много,а может....?
nubom
nubom
вчера в 18:14
Cмеется тот, кто смеется последним....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:50, ред.
Может испанец просто вообще никого не любит...
может он вредить приехал.....за деньги...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:39
Может, он в душе Гуинплен?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:35
Он не улыбался, а ржал как конь!
INGUSH
INGUSH
вчера в 16:40
Интересно, сделал бы он так же с Леау ? ))
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 16:24
а почему бы нет, даже не сомневаемся
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:12
Европеец выгнал русского за то что тот слишком много улыбался? Я же все правильно понял?
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 16:11
хорошого тренера Пепом не назовут
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:04
Решил устроить игрокам казарму!!!
7wbv23unf329
7wbv23unf329
вчера в 15:44
Юрика походу накурили
альсато
альсато
вчера в 15:43
если мне память не изменяет...Виталия Старухина (Донецкий Шахтер) за смех на лавке запасных (в проигранном матче) ваапче выгнали из команды!))))...кажется это было в 81-ом году прошлого столетия))))
valt134
valt134
вчера в 15:30
Смех продлевает жизнь. 5 минут Смеха заменяют стакан сметаны(200 гр, между прочим) В наше тяжёлое время, судя по всему, Кутепов таким образом отчасти сохраняет семейный бюджет. А посему, чаще смейтесь, Господа!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:26
Пир во время чумы категорически недопустим.
альсато
альсато
вчера в 15:21
веселые люди-часто ошибаются, но эти ошибки можно исправить, а вот ошибки серьезных людей-исправить невозможно!
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 15:18
Недавно я смотрел фильм ужасов Улыбка. Впечатлил. Наверно Пеп Клотет тоже этот фильм посмотрел. Иначе трудно объяснить его решение
dok66
dok66
вчера в 14:31
Да... похоже в Торпедо все плохо , если уж улыбаться запретили . Только вот закон психологии гласит - выигрывает тот , у кого позитива больше .
112910415
112910415
вчера в 14:23
будьте серьёзнее, ребята ! )
lotsman
lotsman
вчера в 14:23
Тренер решил что над ним подсмеиваются.))
commando
commando
вчера в 14:22
Ну, значит для Рафа Леао дверь в Торпедо закрыта...
DXTK
DXTK
вчера в 14:20
Как бы сказал Дзюба....очередной тренеришка в действии.
3btw8kcvjask
3btw8kcvjask
вчера в 14:10
simon_3d
simon_3d
вчера в 14:04
Торпедо для грустных
Semen Nemov
Semen Nemov
вчера в 13:47
испанец -хохотун - новое продолжение серии )
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:36
Если уж, что-то не понравилось в поведении футболистов, тогда бы лучше заставил их пробежать лишних кругов десять вокруг поля.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 13:17
А его дисквалифицировали на два матча за совершенно противоположное.Вот как тут быть,КлоЗет???
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