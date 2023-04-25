Тренер «Торпедо» выгнал игрока с тренировки, потому что он часто улыбался

Главный тренер «Торпедо» Пеп Клотет отправил во вторую команду защитника Илью Кутепова и полузащитника Равиля Нетфуллина.
Кроме того, по данным источника, испанский специалист выгнал с тренировки Юрия Журавлёва, потому что игрок слишком часто улыбался во время занятия.
приехал заработать да пожить в красотах России
замечательно так то)
приехал заработать да пожить в красотах России
замечательно так то)
у нас в целом на улыбку люди негативно реагируют
предполагая издевку, иронию
у нас в целом на улыбку люди негативно реагируют
предполагая издевку, иронию
может он вредить приехал.....за деньги...
может он вредить приехал.....за деньги...