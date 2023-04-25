Жена Люки Эрнандеса обвинила игрока в романе с бывшей девушкой Роналду

Амелия Лоренте, жена защитника «Баварии» Люки Эрнандеса, в своих соцсетях обвинила футболиста в измене с итальянской моделью Кристиной Буччино.
Теперь ты можешь перестать жить на две стороны. Отдаю его тебе, Кристина Буччино. Не забывай, Люка, что у тебя есть двое детей, к которым ты не приезжаешь.
По данным СМИ, у Буччино был роман с Криштиану Роналду в 2016 году. Пару запечатлели вместе на Ибице.
Консерватизм - идеологическая приверженность традиционным ценностям и порядкам, социальным и религиозным доктринам , давно ушли на западе в небытие !
Я думаю, перечислять всё что сейчас творится в Гейропском обществе, вам нет никакой необходимости.
Консерватизм - идеологическая приверженность традиционным ценностям и порядкам, социальным и религиозным доктринам , давно ушли на западе в небытие !
Я думаю, перечислять всё что сейчас творится в Гейропском обществе, вам нет никакой необходимости.