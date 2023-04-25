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Жена Люки Эрнандеса обвинила игрока в романе с бывшей девушкой Роналду

вчера, 10:39

Амелия Лоренте, жена защитника «Баварии» Люки Эрнандеса, в своих соцсетях обвинила футболиста в измене с итальянской моделью Кристиной Буччино.

Теперь ты можешь перестать жить на две стороны. Отдаю его тебе, Кристина Буччино. Не забывай, Люка, что у тебя есть двое детей, к которым ты не приезжаешь.

По данным СМИ, у Буччино был роман с Криштиану Роналду в 2016 году. Пару запечатлели вместе на Ибице.

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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 14:30
РОналдово прикрытие пошло по...ну ладно-по рукам.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:20
Новость круче остальных..ахахаха
Ironigor
Ironigor ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 13:28
У них уже давно всё, норма .
Консерватизм - идеологическая приверженность традиционным ценностям и порядкам, социальным и религиозным доктринам , давно ушли на западе в небытие !
Я думаю, перечислять всё что сейчас творится в Гейропском обществе, вам нет никакой необходимости.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 13:13
Измена в браке не является чем-то особенным и страшным?
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:22
Ничего страшного и ничего особенного.
yu2tu4zyavk4
yu2tu4zyavk4
вчера в 12:21
Девушка у дырчатого? Утка 100%.
Agеnt 47
Agеnt 47
вчера в 11:40
Хех,попался)))
Elliada
Elliada
вчера в 10:58
У Люки всё на маму переписано или придется делиться?
adekvat
adekvat
вчера в 10:57
Если не приезжает значит уже забыл, и про детей и про жену.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:41
И что теперь- развод?
Гость
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