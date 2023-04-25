Жена Люки Эрнандеса обвинила игрока в романе с бывшей девушкой Роналду

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вчера, 10:39

Амелия Лоренте, жена защитника «Баварии» , в своих соцсетях обвинила футболиста в измене с итальянской моделью Кристиной Буччино.

Теперь ты можешь перестать жить на две стороны. Отдаю его тебе, Кристина Буччино. Не забывай, Люка, что у тебя есть двое детей, к которым ты не приезжаешь.