ПСЖ ищет левоногого защитника. В кандидатах — игроки «Баварии» и «Ман Сити»

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вчера, 23:32

ПСЖ ищет левоногого защитника, сообщает L’Équipe.

Переход Милана Шкриньяра из «Интера» свободным агентом должен укрепить оборону «Пари Сен-Жермен», но до сих пор остаётся неопределённость в связи с продлением контракта Серхио Рамоса, также на длительный срок из-за травмы выбыл Преснель Кимпембе. По информации источника, возможными кандидатами на усиление являются из «Манчестер Сити» и из «Баварии». Спортивный директор парижан предложил идею с использованием схемы «3-5-2», которую в этом сезоне периодически применял главный тренер команды Кристоф Гальтье.