ПСЖ ищет левоногого защитника. В кандидатах — игроки «Баварии» и «Ман Сити»

ПСЖ ищет левоногого защитника, сообщает L’Équipe.
Переход Милана Шкриньяра из «Интера» свободным агентом должен укрепить оборону «Пари Сен-Жермен», но до сих пор остаётся неопределённость в связи с продлением контракта Серхио Рамоса, также на длительный срок из-за травмы выбыл Преснель Кимпембе. По информации источника, возможными кандидатами на усиление являются Эмерик Ляпорт из «Манчестер Сити» и Люка Эрнандес из «Баварии». Спортивный директор парижан Луиш Кампуш предложил идею с использованием схемы «3-5-2», которую в этом сезоне периодически применял главный тренер команды Кристоф Гальтье.
Также из ПСЖ в аренду может уйти Эль Шадайлле Битшиабу, на которого претендуют «Боруссия» Дортмунд и франкфуртский «Айнтрахт», хотя эти клубы хотят осуществить полноценный трансфер игрока.