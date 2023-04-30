ПСЖ интересуется нападающим «Реймса», игрок принадлежит «Арсеналу»

Нападающий «Реймса» Фоларин Балогун, права на которого принадлежат «Арсеналу», имеет шансы перейти в ПСЖ.
Стоимость возможного перехода может составить 30 миллионов евро. Футболист забил 18 голов и отдал 2 голевые передачи в 31 матче текущего сезона Лиги 1.
У игрока также есть варианты продолжения карьеры в Германии.
А вообще, если Балогун не проявит себя у нас, то нужно продавать и его, и Нкетиа и купить сильного форворда в конкуренцию Жезусу, а то тот после травмы вообще не тянет, но при этом имеет постоянное место в основе....это плохо для команды!
А вообще, если Балогун не проявит себя у нас, то нужно продавать и его, и Нкетиа и купить сильного форворда в конкуренцию Жезусу, а то тот после травмы вообще не тянет, но при этом имеет постоянное место в основе....это плохо для команды!