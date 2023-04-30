ПСЖ интересуется нападающим «Реймса», игрок принадлежит «Арсеналу»

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вчера, 10:41

Нападающий «Реймса» , права на которого принадлежат «Арсеналу», имеет шансы перейти в ПСЖ .

Стоимость возможного перехода может составить 30 миллионов евро. Футболист забил 18 голов и отдал 2 голевые передачи в 31 матче текущего сезона Лиги 1.

У игрока также есть варианты продолжения карьеры в Германии.