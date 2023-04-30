Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2022/2023

ПСЖ интересуется нападающим «Реймса», игрок принадлежит «Арсеналу»

вчера, 10:41

Нападающий «Реймса» Фоларин Балогун, права на которого принадлежат «Арсеналу», имеет шансы перейти в ПСЖ.

Стоимость возможного перехода может составить 30 миллионов евро. Футболист забил 18 голов и отдал 2 голевые передачи в 31 матче текущего сезона Лиги 1.

У игрока также есть варианты продолжения карьеры в Германии.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиПСЖ ищет левоногого защитника. В кандидатах — игроки «Баварии» и «Ман Сити»
Вчера, 23:32
Слухи«Ливерпуль» планирует подписать уругвайского полузащитника
Вчера, 15:17
СлухиСоучек может уйти из «Вест Хэма»
Вчера, 14:53
Месси намекнул на возможный переезд в Саудовскую Аравию
Вчера, 14:36
СлухиТеллес вновь может стать одноклубником Роналду
Вчера, 13:15
СлухиТен Хаг хочет подписать для «Манчестер Юнайтед» экс-игрока «Манчестер Сити»
Вчера, 12:33
Сортировать
Все комментарии
амурец
амурец
вчера в 16:22
А зачем ПСЖ нападающий, у них же супер аргентиский игрок, а нужен ПСЖ нападающий, потому что Мбаппе не тянет один, а от Месси толку ноль
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 13:38
В этом плане не всё так просто, на мой взгляд.
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:03
Нужно посмотреть на Балогуна на предсезонке, и если он стилистически подойдет под запросы Артеты, то тогда нужно будет оставлять парня и посмотреть на него в матчах АПЛ и тогда продавать Нкетиа. Если же он не будет входить в планы Артеты, то конечно же нужно будет продавать его, пока есть спрос на него, только вот 30 лямов маловато будет, тем более это ПСЖ, а значит нужно требовать больше😉
А вообще, если Балогун не проявит себя у нас, то нужно продавать и его, и Нкетиа и купить сильного форворда в конкуренцию Жезусу, а то тот после травмы вообще не тянет, но при этом имеет постоянное место в основе....это плохо для команды!
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 12:01
Команде будет не хватать как в созидании так и в завершении. В созидании Иони потеряют Месси . Которого проблематично будет заменить. А в завершении у них и сейчас не хватает лидера в завершающей стадии. Так что нападение необходимо навернека усиливать!
Байкал-38
Байкал-38 ответ 4pq8hey8ynbt (раскрыть)
вчера в 11:21
Привет!
Опять я кого то разочаровал, попал в группу Яшина под ником "Звезда по имени Солнце".
rkdzqf6jrrqx
rkdzqf6jrrqx ответ 4pq8hey8ynbt (раскрыть)
вчера в 11:18
    shlomo
    shlomo
    вчера в 10:59
    В ПСЖ могут перейти хоть кто, кто им интересен
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     