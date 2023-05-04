Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2022/2023

Месси и его отец ведут переговоры о продолжении карьеры в Саудовской Аравии

сегодня, 08:43

Нападающий ПСЖ Лионель Месси ведёт переговоры с правительством Саудовской Аравии о возможном продолжении карьеры в этой стране. Об этом сообщает Yahoo Sports со ссылкой на The Telegraph.

По информации источника, речь идёт о контракте с зарплатой в 400 млн долларов в год. Отмечается, что в переговорах принимают участие отец футболиста Хорхе, а также бывший генеральный директор «Манчестер Сити» Гарри Кук. Если сделка состоится, аргентинец станет самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. Гонорар форварда значительно превысит оклад перешедшего в январе в «Аль-Наср» португальского нападающего Криштиану Роналду.

Месси может оказаться в «Аль-Хиляле» на правах свободного агента в случае заключения соглашения, этот клуб является конкурентом «Аль-Насра» в Саудовской Аравии.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиСделка по переходу Милнера в «Брайтон» ещё не согласована
Сегодня, 13:59
СлухиОтец Месси проведёт переговоры с «Интер Майами»
Сегодня, 12:55
СлухиВ Саудовской Аравии хотят привлечь в местную лигу Месси, Модрича и Бензема
Сегодня, 11:39
СлухиСтало известно, сколько «Манчестер Сити» хочет получить за Силву
Вчера, 23:13
Завершается трансфер года. «Реал» выхватил у англичан идеального хавбека
Вчера, 22:52Вадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии2
В «Боруссии» Дортмунд отказались комментировать возможный уход Беллингема
Вчера, 22:31
Сортировать
Все комментарии
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 14:16
Не говори хоооп пока не перепрыгнешь. Лучше подождать официального подтверждения
Beka_byaka
Beka_byaka
сегодня в 14:09
Многим кто тут пишут, достаточно предложить 4000$ чтобы побыть в СА, покататься на верблюдах, и отдохнуть пару недель!! Нет?
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 12:28
Не поедет он в СА сейчас.. А переговоры могут вестись и на несколько лет вперёд...
Бонжорно
Бонжорно
сегодня в 11:32
Лилипут из Барселлоны решил не замарачиватся под конец карьыр и слится в Садувскую аварию
cska1948
cska1948 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 10:19
Конечно, отец Месси летал в СА на верблюдах покататься. Кто опровергал? Сам отец Месси опровергал? Так дай цитату или ссылку. Я понимаю, горько сознавать, что твой кумир не оправдал твоих надежд. Но когда ты станешь старше, то поймёшь, что оставлять детям и внукам в наследство лучше КРУГЛЕНЬКУЮ сумму в банке, чем КУЧУ кубков и медалей.
Elliada
Elliada ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 10:09
Уже была новость, что отец Месси летал не по поводу контракта. Хотя кому я объясняю? Ты каждое слово передергиваешь. Спор ради спора. Мне это не нужно. Пока.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:59
Роналду рыдает в углу.
cska1948
cska1948 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 09:58
А что изменилось, если в ЯНВАРЕ этого года отец Месси летал в СА на переговоры.
"отец Месси прибыл в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить трансфер в «Аль-Хиляль»


Отец нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионеля Месси Хорхе ведет переговоры о возможном переходе футболиста в «Аль-Хиляль».
yag6ft6zv4dv
yag6ft6zv4dv
сегодня в 09:58
Папа у гнома силён в математике
Деньги считает папаша весь год
Где денег побольше и бегать не надо
Гнома папаня туда и сдаёт
Rupertt
Rupertt
сегодня в 09:54
Ну вот и всё, завершающая стадия, Месси красавчик, 400 млн в год, добился.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:43
Бедуины, личный верблюд, куфия с икалем, хороший контракт на двоих с папой, что ещё надо для встречи почтальона с досрочной (по выслуге лет) пенсией!?)
Elliada
Elliada ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 09:41
Я говорил, что Месси продлит контракт с ПСЖ зимой. С тех пор многое поменялось.
амурец
амурец
сегодня в 09:31
похоже Месси понял, что пора на пенсию
pwg7gtu6fbp8
pwg7gtu6fbp8
сегодня в 09:29
У алчного гномьего батяни поди аж слюни ручьём текут от такого обилия потенциального шального бабла
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Напрасный труд (раскрыть)
сегодня в 09:29
)
cska1948
cska1948 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 09:29, ред.
Пока слухи распространяете вы о том, что Месси ещё на год продлит контракт с ПСЖ.
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 09:28
Если будешь папу слушать,будешь ты конфеты кушать,сделаешь хорошим сальдо и опередишь Роналду.
YVG
YVG
сегодня в 09:28
Один уже там поиграл.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 09:24
Жаль конечно. Однако пожелаю "буэ́нос-айрес" (попутного ветра) великому аргентинцу. В ПСЖ, как по мне, он был очень хорош.
balalay
balalay
сегодня в 09:15, ред.
посмотрев свои игры ЧМ где Месси был самым худшим по статистике игроком сборной Аргентины - гномище понял, что карьере конец, даже неискушенные кубками болельщики ПСЖ поняли что он просто водит всех за нос
как может "лучший" быть 16м в сборной по точности передач? 12м по точности ударов по воротам? худшим...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:08
Тут главное условие - получать больше, чем Роналду.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:04
Жду переобувки всех персофанов пенальтиста
Elliada
Elliada
сегодня в 08:49
Во-первых, это слухи. Во-вторых, если правда, переговоры не значит, что он примет предложение. В-третьих, не верю, что перейдет в СА. Даже если будут платить 400 млн в год, это пенсия. В Европе можно еще год-два поиграть.
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 08:46
Ну и отлично, теперь там будет противостояние
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:46
Новость дня и кол в предыдущие банкеты с десертом.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 