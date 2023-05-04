Месси и его отец ведут переговоры о продолжении карьеры в Саудовской Аравии

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сегодня, 08:43

Нападающий ПСЖ ведёт переговоры с правительством Саудовской Аравии о возможном продолжении карьеры в этой стране. Об этом сообщает Yahoo Sports со ссылкой на The Telegraph.

По информации источника, речь идёт о контракте с зарплатой в 400 млн долларов в год. Отмечается, что в переговорах принимают участие отец футболиста Хорхе, а также бывший генеральный директор «Манчестер Сити» Гарри Кук. Если сделка состоится, аргентинец станет самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. Гонорар форварда значительно превысит оклад перешедшего в январе в «Аль-Наср» португальского нападающего Криштиану Роналду.

Месси может оказаться в «Аль-Хиляле» на правах свободного агента в случае заключения соглашения, этот клуб является конкурентом «Аль-Насра» в Саудовской Аравии.